Ворожі дрони розпочали атаку на Україну: які області під загрозою удару
14 квітня, 21:09
Оновлено - 21:14, 14 квітня

Ворожі дрони розпочали атаку на Україну: які області під загрозою удару

Діана Подзігун

З вечора 14 квітня ворожі війська продовжили тероризувати мирні українські міста ударними безпілотниками різних типів. Небезпека зберігається для східних та південних регіонів України.

Про напрямок руху ворожих ударних цілей інформують Повітряні сили України та монітори. Інформацію про наслідки атак зібрав 24 Канал.

Куди летять російські цілі?

Наразі загрозу російського удару зберігається для декількох регіонів України. Безпілотники летять у різних напрямках.

21:05, 14 квітня

Декілька ударних БпЛА на півночі Чернігівщини – курс західний.

Кілька БпЛА з Чорного моря в напрямку Одеси.

21:05, 14 квітня

Декілька ударних БпЛА на сході Дніпропетровщини.

21:05, 14 квітня

БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Чорноморське на Одещині.

21:04, 14 квітня

Декілька ударних БпЛА наближаються до Умані зі Сходу.

20:58, 14 квітня

БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину.