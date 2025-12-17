На Одещині оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня через атаку Росії, – ОВА

Наслідки масованих обстрілів Росії по енергетичній інфраструктурі Одещини визнали надзвичайною ситуацією державного рівня. Причиною стали масштабні та тривалі перебої з електропостачанням, які зачепили десятки тисяч жителів регіону.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пише 24 Канал.

На Одещині надзвичайна ситуація державного рівня: що відомо?

У середу, 17 грудня, Олег Кіпер повідомив, що під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Одеській обласній адміністрації було ухвалено рішення про надання подіям на Одещині статусу надзвичайної ситуації державного рівня. У комісії зазначили, що нещодавні російська атаки по енергетичних об'єктах спричинили серйозні руйнування та порушили нормальні умови життєдіяльності більш ніж 50 тисяч жителів області на період понад 3 доби.

У зв'язку з критичною ситуацією місцевим військовим адміністраціям, громадам та підрозділам поліції доручили провести роз'яснювальну роботу з підприємцями. Мовиться про обмеження використання святкового та декоративного освітлення задля економії електроенергії та стабільного живлення житлового сектору й об'єктів критичної інфраструктури.

Також комісія прийняла рішення про додаткове спрямування коштів із резервного фонду до громад. Фінансування використають для поповнення запасів паливно-мастильних матеріалів, необхідних для безперебійної роботи генераторів. Наразі вони забезпечують електроенергією лікарні, заклади освіти, пункти незламності та інші критично важливі установи області.

Яка наразі ситуація зі світлом на Одещині?

В Одеській ОВА повідомили, що за останні чотири доби енергетики змогли відновити електропостачання для понад 583 тисячі осель Одещини. Лише за останню добу енергетикам вдалось перезаживити понад 250 тисяч домівок. Крім того, світло вже повністю повернули на всі об'єкти критичної інфраструктури області.

Водночас через серйозні пошкодження енергосистеми без світла залишаються ще близько 33 тисячі споживачів. Аварійні бригади ДТЕК працюють цілодобово, аби якомога швидше відновити світло в кожній оселі.

Мешканців просять після відновлення електроенергії вмикати прилади поступово та, за можливості, обмежити використання енергоємної техніки.

За інформацією місцевих пабліків, ДТЕК в Арцизі на Одещині повідомляють, що електропостачання планують відновити орієнтовно лише 26 грудня.

Що відомо про нещодавні обстріли Одещини?