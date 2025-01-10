В Енгельсі третю добу горить нафтобаза бомбардувальників Ту-95

Нафтобаза стратегічних бомбардувальників Росії "Комбінат Крістал", яка розташована в Енгельсі, палає вже третю добу. Ба більше, об'єкт буде охоплений вогнем ще щонайменше 2 дні.

Про це заявила офіційна влада Саратовської області, де розташована військова нафтобаза, передає 24 Канал. Крім того, на пожежу впливають і погодні умови, адже через вітер напрямок диму постійно змінюється.

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Нафтобаза в Енгельсі продовжує горіти

Як повідомив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін, нафтобаза біля авіабази "Енгельс-2" продовжує горіти. Очікується, що пожежа триватиме ще 2 дні. За цей час має вигоріти паливо.

Водночас Бусаргін додав, що через пожежу жителі Енгельса відчували "дискомфорт". Мовляв, дим йшов у напрямку міста. Втім, у п'ятницю, 10 січня, ситуація "покращилася", адже вітер змінив напрямок і тепер дим не йде в напрямку міста.

Пожежа на нафтобазі в Енгельсі: дивіться відео

Ба більше, Бусаргін, вочевидь, вирішив "заспокоїти" місцевих та опублікував фото з охопленої вогнем нафтобази. Світлина дивує своєю недолугістю, адже сам Бусаргін "позує" разом з рятувальником на тлі пожежі.



Губернатор Саратовської області на тлі пожежі / Фото з соцмереж

Нагадаємо, що 8 січня в Енгельсі запровадили надзвичайний стан після того, як дрони атакували нафтобазу біля аеродрому зі стратегічними бомбардувальниками. Під час ліквідації пожежі загинуло щонайменше двоє пожежників.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що удар по нафтобазі "Комбінат Кристал" суттєво знижує можливості ворога завдавати ударів по мирних містах та цивільних об'єктах України. Паливом з цієї бази заправляли Ту-95МС та Ту-160, які базуються на "Енгельс-2".