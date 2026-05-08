Прямо біля резиденції Кадирова та ФСБ: які об'єкти атакували дрони у Грозному

У Грозному прогриміло щонайменше два вибухи – місто атакували безпілотники. Під ударом опинилися район Ханкали із великою військовою базою та територія поблизу залізничного вокзалу та будівлі управління ФСБ по Чечні.

OSINT-аналіз провела опозиційна ASTRA.

Що відомо про атаку на Грозний?

У п'ятницю, 8 травня, у Грознову чули щонайменше два вибухи. OSINT-фахівець ASTRA, проаналізувавши відео, які ширяться мережею, визначив, що один із ударів прийшовся по району Ханкали.

Саме у передмісті Грозного, Ханкалі, розміщена російська військова база. Також там дислокується штаб 42-ї гвардійської мотострілецької Євпаторійської Червонопрапорної дивізії (в/ч 27777), яка входить до складу 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу.

Другий дрон влучив поблизу залізничного вокзалу у центрі Грозного, а це приблизно за 2 кілометри від резиденції Рамзана Кадирова та за 1,2 кілометри від комплексу "Грозний-Сіті".

Окрім того, ASTRA акцентувала, що за 120 метрів від місця вибуху розташована будівля управління ФСБ по Чечні.

Наразі чеченська влада дану інформацію не коментувала.

Важливо! У коментарі 24 Каналу колишній працівник СБУ Іван Ступак заявив, що впродовж так званого перемир'я 8 та 9 травня Київ має створити медійний тиск на Кремль та змусити повірити, що атака на Москву під час параду таки відбудеться. Це потрібно, аби російське командування перетягнуло значну частину систем ППО у столицю для захисту неба. Тоді як Сили оборони зможуть атакувати зовсім у іншому, менш захищеному напрямку – зокрема по НПЗ, які спонсорують воєнну машину Кремля чи інших критично важливих для окупаційної армії об'єктах.

Де ще нещодавно було чутно вибухи?

8 травня ударний безпілотник атакував адміністративну будівлю "Аеронавігації", яка розташована у Ростові-на-Дону. Через цей інцидент авіакомпанії почали коригувати розклад своїх рейсів. Також відомо, що 13 аеропортів на півдні Росії тимчасово зупинили свою роботу. Мовиться про аеропорти в Астрахані, Владикавказі, Волгограді, Геленджику, Грозному, Краснодарі, Махачкалі, Магасі, Мінеральних Водах, Нальчику, Сочі, Ставрополі та Елісти.

Втретє за 9 днів дрони атакували нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" у Пермському краї. Через атаку безпілотників на об'єкт спалахнула пожежа, а персонал евакуювали. Окрім того, у соцмережах пишуть про перебої в роботі навчальних закладів, часткову евакуацію та призупинення занять у школах.

Нещодавно українські сили влучили у нафтопереробний завод "Славнафта-ЯНОС" у Ярославлі – він є одним з найбільших у Росії. Внаслідок атаки на НПЗ спалахнула масштабна пожежа. Цікаво, що об'єкт розташований за 700 кілометрів від кордону із Україною.