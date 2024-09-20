Росія атакувала Харків КАБами: кількість постраждалих зростає, серед них – діти

Росія завдала удару КАБами по центру Харкова увечері 20 вересня. Внаслідок ворожої атаки постраждали люди.

Відомо, що серед них є 10-річна дитина. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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Скільки людей постраждало внаслідок удару по Харкову

Увечері 20 вересня росіяни завдали по Харкову три удари – два по Шевченківському району, один по Київському. На жаль, внаслідок ворожої атаки є постраждалі.

Четверо постраждалих, серед яких дитина 10 років з гострою реакцією на стрес,

– повідомив Терехов.

Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла.

"На зараз (23:36) – пʼять постраждалих, серед них – одна жінка госпіталізована", – розповів Синєгубов.

На жаль, вже об 23:43 Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 7, серед них двоє дітей 10 та 12 років, та підліток 17 років.

Синєгубов також додав, що 4 пацієнти лікарні, біля якої було влучання, також звернулися за допомогою. У них легкі осколкові поранення.