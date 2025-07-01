Пожежі, пошкоджені будинки, пологовий та крамниці: кадри наслідків ранкової атаки по Харкову

Російські війська зранку 11 липня вкотре вдарили по Харкову. Так, місто опинилося під атакою ударних БпЛА.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС та обласну прокуратуру.

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Наслідки атаки на Харків

Ворожі сили Росії зранку 11 липня атакували дронами Харків.

Внаслідок ударів по Салтівському району міста сталися руйнування та пожежі у чотириповерховій недіючій будівлі, стоматполіклініці, а також на даху житлового будинку,

– повідомили в ДСНС.

Також внаслідок атаки противника по місту пошкоджені житлові будинки, пологовий, крамниці, гараж та авто.

Ворог атакував Харків / Фото ДСНС, Суспільне, прокуратура

Попередньо, внаслідок атаки постраждало 9 людей.

За даними обласної прокуратури, 11 липня орієнтовно о 5:30 російські військові атакували Салтівський район Харкова, застосувавши безпілотні літальні апарати – попередньо, типу "Герань-2".

Там вказали, що 45-річний чоловік зазнав поранення від уламків скла. Ще двоє людей – 64-річний чоловік і 73-річна жінка – зазнали гострої стресової реакції.

Інформація щодо інших постраждалих уточнюється.

На місці атаки працюють підрозділи ДСНС, піротехніки та психологи. Обласна прокуратура також опублікувала відео з наслідками влучання у Салтівському районі Харкова.

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До слова, зранку 11 липня вибухи лунали і в Сумах. Ворог завдав декількох ударів БпЛА по території Сумської громади.