Безпрецедентна атака не залишає вибору, – Терехов зробив важливу заяву про опалення Харкова

Харків перебував під масованою атакою з повітря вночі 3 лютого. Безпрецедентної шкоди зазнала енергетична інфраструктура.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов та надав важливу інформацію щодо опалення. Ось що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Небо над Україною заполонили російські БпЛА та ракети: куди вони летять

Харків зазнав масованої атаки: яку важливу інформацію повідомила місцева влада?

Місто Харків та Харківську область упродовж ночі атакували з повітря різні засоби нападу. Російська армія цілеспрямовано била по енергетичній інфраструктурі, як вказав мер міста.

При цьому він заявив, що необхідно не допустити замерзання мережі, а тому доведеться злити теплоносій у системах 820 будинків, які живляться від однієї з найбільших ТЕЦ.

Безпрецедентна атака на критичну інфраструктуру не залишає іншого варіанту. Іншого виходу наші фахівці не бачать,

– наголосив Ігор Терехов.

Також можливі перебої у роботі міського електротранспорту. Натомість запустять додаткові автобусні маршрути.

Цілодобово працюватиме 101 пункт Незламності, де можна зігрітися, випити гарячі напої, зарядити гаджети. За потреби оперативно розгортатимуть додаткові пункти.

За інформацією місцевої влади, також Балаклійська та Ізюмська громади Харківської області залишилися без світла.

Де ще Росія завдала шкоди під час цієї атаки?