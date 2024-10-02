"Це була помилка": Нетаньягу заявив, що Іран "поплатиться" за атаку на Ізраїль

У вівторок, 1 жовтня, Іран завдав масованого ракетного удару по Ізраїлю. Прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу заявив, що Тегеран "поплатиться" за це.

Відповідну заяву ізраїльський прем'єр зробив на відкритті засідання кабінету міністрів безпеки в Єрусалимі незабаром після іранської ракетної атаки.

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Реакція Нетаньягу на удари по Ізраїлю

Беньямін Нетаньягу заявив, що Іран зробив "велику помилку" – і він поплатиться за це.

За словами прем'єра, удар по Ізраїлю провалився. Нетаньягу зазначив, що атаку було зірвано завдяки ізраїльській протиповітряній обороні, яку він назвав найкращою у світі. Також політик висловив вдячність США, які допомогали відбивати іранський обстріл.

Режим в Ірані не розуміє нашої рішучості захищати себе і нашої рішучості помститися нашим ворогам. Сінвар і Дейф не розуміли цього, Насралла і Шукр не розуміли цього, і, ймовірно, є ті, хто в Тегерані розуміє не розуміти цього,

– сказав він.

Нетаньягу додав, що "вони зрозуміють", вказавши, що Ізраїль нападе на того, хто напав на них. Прем'єр-міністр Ізраїлю закликав "сили світла у світі" об’єднатися проти Тегерана.

"Ізраїль рухається, а вісь зла відступає. Ми зробимо все необхідне, щоб продовжити цю тенденцію, досягти всіх цілей війни, в першу чергу повернення всіх наших заручників, забезпечити наше існування і майбутнє", – зазначив Беньямін Нетаньягу.