Однак Нетаньяху міг би бути зацікавлений в ескалації ситуації з Іраном, щоб утриматись при владі. Адже негатив в Ізраїлі проти нього зростає. Російський політтехнолог Аббас Галлямов сказав 24 Каналу, що на сьогодні ізраїльський прем'єр перебуває в складному становищі, коли жорстка відповідь Ірану може коштувати йому дуже дорого.
Дивіться також Контрольована війна: у що переросте ескалація між Ізраїлем та Іраном і як це вплине на Україну
Може програти
Зараз довкола Ізраїля, завдяки зусиллям США, почала формуватися коаліція країн. Вона має шанс перерости у новий "фундамент" нового Близького Сходу, де не буде місця мусульмансько-ізраїльському конфлікту.
В цьому сенсі підсилення ескалації з боку Нетаньягу буде негативно сприйняте ізраїльтянами. Якщо він не скористується можливістю встановити дипломатичні відносини з Саудівською Аравією або підсилити воєнне партнерство з Йорданією, ОАЕ та Бахрейном, це йому виборці не вибачать, і він може програти,
– зазначив політтехнолог.
Нетаньягу вже має переваги, тому що ця коаліція створена та, зокрема, її зусиллями була відбита атака Ірану. Зараз йому, на думку Галлямова, є що втрачати.
Краще скористатися ситуацією
Також Нетаньягу може підсилити свої позиції дипломатією, ухваливши мирний договір з Іраном. Тоді, імовірно, він міг би виграти більше, ніж якщо зараз кинеться відповідати на іранську атаку і почнеться велика війна.
Наслідки її будуть важкі – серйозні руйнування, багато жертв. Це буде кривава історія. Однак стратегічно Ізраїль переможе у цій війні, і вона може закінчиться падінням режиму аятол в Ірані. Ба більше, країна може стати світською і таким самим другом Ізраїля, яким був Іран до 1979 року. Якщо це відбудеться, то Нетаньягу також стратегічно виграє,
– наголосив політтехнолог.
Проте в цьому сценарії імовірного розвитку подій є багато "підводних каменів".
Тому для Нетаньягу може бути кращим "мати синицю в руці", а це та сама коаліція, яка починає складатися. Агресивний Іран з режимом аятол настільки лякає своїх країн-сусідок, зокрема мусульманських, що вони готові співпрацювати з Ізраїлем проти Тегерану.
"Ізраїлю краще скористатися цією ситуацією і не ризикувати, розпалюючи конфлікт. Нагадаю, що союзники просять Ізраїль утриматися від військового удару по території Ірану", – зазначив Аббас Галлямов.
Що відомо про підготування Ізраїлем відповіді Ірану
- Тегеран проти ночі 14 квітня здійснив атаку по ізраїльській території. ЦАХАЛ разом з союзниками вдалося відбити 99% ракет та дронів, що запустив Іран.
- Ізраїль готував негайну відповідь Ірану на атаку, проте після того, як Беньямін Нетаньягу провів розмову з Джозефом Байденом, він посів зваженішу позицію в питання надання відсічі Тегерану.
- Водночас у США висловили стурбованість щодо можливої ескалації конфлікту, наслідки якої можуть бути катастрофічними для Близького Сходу. Крім того, Байден наголосив, що США не братимуть участі в наступальних операціях проти Ірану.
- Пізніше президент США заявив, що його країна "віддана безпеці Ізраїлю". Також він зауважив на необхідності припинення вогню. Саме це має, на його думку, "запобіжить поширенню конфлікту" за межі, які існують наразі.