В ніч на 26 жовтня Ізраїль завдав ударів по військових об'єктах Ірану. Операція відбувалася у кілька хвиль і отримала назву "Дні покаяння".

Перша хвиля була зосереджена на системі протиповітряної оборони Ірану, а друга і третя хвилі були зосереджені на ракетних базах і базах безпілотників, а також на місцях виробництва зброї.

Дивіться також Бамбукові агенти: що таке дипломатія панд, як Китай їх використовує і чому це важливо

Атака Ізраїлю на Іран

У ЦАХАЛ повідомили, що вночі літаки Ізраїлю атакували виробництва ракет, якими Іран бив по країні, ракетні комплекси класу "земля – повітря" та інші цілі.

Також під обстріл, імовірно, потрапили кілька військових баз і командний пункт Корпусу вартових ісламської революції. Цілями атаки, за словами ізраїльських чиновників, не були нафтові або ядерні об'єкти Ірану.

Нова атака стала відповіддю на атаки Тегерану та його союзників, що тривають понад рік і отримала назву "Дні покаяння". Ізраїль вперше взяв на себе відповідальність за атаку на Іран.

У Тегерані, столиці Ірану, чули щонайменше 5 вибухів. Гучно було й в сусідньому місті Карадж. Іран офіційно визнав атаки по військових обʼєктах у провінціях Тегеран, Хузестан та Ілам. Є інформація про пошкодження, деталі уточнюються.

Ізраель Зів, колишній керівник оперативного управління ЦАХАЛу, називає ізраїльські удари "історичними" і каже, що Ізраїль годинами робив "все, що забажав" у небі Ірану, націлюючись на деякі з його найважливіших військових цілей.