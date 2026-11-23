Російський тил, який Кремль роками намагався представити як недосяжний для українських ударів, дедалі частіше опиняється в центрі подій. Тривоги в Калінінградській області, атаки на судна з військовими вантажами у Балтійському морі та проблеми великих російських компаній показують, що наслідки війни виходять далеко за межі фронту. І щоразу Москва стикається з новими викликами там, де раніше почувалася відносно захищеною.

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Спеціально для 24 Каналу російський опозиційний журналіст Майкл Накі пояснив, чому паніка в Калінінграді стала показовою для всієї Росії, як удари по морській логістиці впливають на військові можливості Кремля та чому навіть великі комерційні компанії можуть опинитися серед цілей.

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Як росіяни панікували в Калінінграді

Вперше з початку повномасштабної війни жителі Калінінградської області масово зіткнулися з безпілотною небезпекою.

Реакція місцевої влади та інфраструктури виявилася показовою: у регіоні завили сирени, аеропорт Храброво ввів тимчасові обмеження, а мобільний інтернет почали глушити. Місцевий губернатор спробував заспокоїти населення, заявивши про нібито "підозрілий об'єкт з боку Литви", що одразу спростувало литовське МЗС.

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Проте реальність виявилася іншою: у мережі з'явилися кадри роботи ППО над Балтійськом, де розташована ключова портова інфраструктура та база Балтійського флоту Росії.

Найбільшим шоком для місцевих жителів стала тотальна неготовність цивільної інфраструктури.

Люди скаржилися, що адреси укриттів засекречені ще кілька років тому, а ті підвали, до яких вдалося дістатися, виявилися закритими, затопленими або заваленими мотлохом. Система оповіщення працювала хаотично: до служби 112 було неможливо додзвонитися, а СМС приходили із затримкою або взагалі не надходили.

Майкл Накі наголошує, що Калінінград є абсолютно легітимною військовою ціллю.

Це не просто віддалена територія Росії, а суцільна військова база, з якої, зокрема, здійснюються цілеспрямовані атаки на системи навігації європейських цивільних авіалайнерів.

Відсутність ударів по цьому регіону раніше викликала більше питань, ніж нинішня атака.

Знищення тіньової логістики: кінець "Спарти-2"

Одночасно з подіями в Калінінграді у нейтральних водах Фінської затоки був атакований російський вантажний корабель "Спарта-2". Судно, яке прямувало до Калінінграда, отримало ураження двома безпілотниками та загорілося.

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Цей корабель є надзвичайно важливою ціллю: він належить держкомпанії "Оборонлогістика", яка є єдиним офіційним перевізником Міноборони РФ. "Спарта-2" давно перебуває під санкціями США та України. Ще у 2022 році це судно фіксували під час перекидання озброєння, зокрема ЗРК С-300, із Сирії до Новоросійська для використання у війні проти України.

Знищення таких кораблів має стати системним. Поки Росія продовжує безкарно діяти в акваторіях НАТО, жодне російське судно не повинно безпечно доходити з пункту А в пункт Б.

Росіяни в паніці через атаки на судна: дивіться відео

Як на це реагує Європа

Водночас європейські країни діють занадто мляво, затримуючи судна тіньового флоту лише на кілька днів. Єдиний ефективний метод зупинити російську військову логістику на морі – це фізичне знищення кораблів, пов'язаних з оборонним комплексом Росії.

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Попри це, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пригрозив "відповіддю" й звинуватив Європу в піратстві. Саме так він назвав затримання російських такнкерів.

Нерішучість Європи доводять й інші події. Зокрема, реакція Європи на російські диверсії виглядає неадекватною загрозам. Данія, після викриття підготовки замаху на українського діяча російськими спецслужбами, запропонувала ЄС припинити видачу туристичних віз росіянам та обмежити їхнє пересування Шенгенською зоною.

Хоча Європа має повне право на такі кроки, це жодним чином не вирішує безпекову проблему. Аналіз останніх диверсій та підпалів на європейських оборонних заводах показує, що виконавцями є не російські туристи, а місцеві громадяни, завербовані біженці або криміналітет.

Заборона на в'їзд для росіян – це моральний жест, який створює ілюзію дії, але не зупиняє російські спецслужби. Справжня відповідь на російську агресію має бути симетричною та жорсткою.

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Якщо Росія організовує підпали оборонних підприємств у Європі, європейські країни повинні відповідати аналогічними діями на території РФ або застосовувати 5 статтю статуту НАТО. Лише реальна загроза прямого зіткнення з Альянсом здатна зупинити Кремль.

Крах Wildberries: від маркетплейса до військової цілі

Ще одним показовим індикатором стану російської системи є ситуація навколо маркетплейса Wildberries. Засновниця компанії Тетяна Кім покинула посаду гендиректора одразу після потрапляння до санкційного списку ЄС.

Причина санкцій безпрецедентна, але логічна: європейські інституції юридично визнали Wildberries каналом постачання російської армії. На платформі масово реалізовувалися бронежилети, каски, прилади нічного бачення та комплектуючі для дронів. Це юридичне визнання ставить крапку в дискусіях про те, чи є склади компанії легітимними військовими цілями для українських ударів.

Фінансовий стан компанії нагадує "живий труп". Після знищення ключових складів маркетплейс опинився у фінансовій пастці. Продавці отримують лише мізерні компенсації за згорілий товар, а затримки поточних виплат перевищують три місяці, що свідчить про гігантський касовий розрив.

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Компанія не може підняти тарифи, щоб не втратити клієнтів, але й не здатна покривати збитки. По суті, Wildberries є банкрутом, і його падіння може потягнути за собою банківську систему Росії, зокрема ВТБ. Держава опинилася перед вибором: рятувати компанію за рахунок порожнього бюджету або дозволити їй спровокувати ланцюгову реакцію в економіці.