"Серце вистрибувало із грудей": історія 90-річної киянки, яка пережила російський удар по Києву

У ніч проти 1 січня росіяни атакували Київ дронами-камікадзе типу "Шахед". Серед постраждалих у Печерському районі міста опинилася 90-річна киянка Алія Алієва.

Пані Алія планувала зустріти Новий рік вдома, і відмовилася від пропозиції сина забрати її до онучок та правнуків, повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН. Тоді Вагіф Алієв вирішив залишитися разом із нею. Проте пані Алія наполягла, щоб син повернувся додому.

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Що відомо про Алію Алієву, що постраждала внаслідок атаки по Києву

Алія Алієва прокинулася від потужного вибуху близько шостої ранку. Перша думка була про те, чи всі живі. Голова йшла обертом, а серце вистрибувало з грудей", – поділилася вона. Жінці вдалося уникнути серйозних травм, проте шок наклав свій відбиток.

Зазначається, що Алія Алієва родом із Баку, а переїхала до Києва на початку 80-х років. Її старший син народився в Ашхабаді, а онучки та правнуки народилися в Україні й вважають її своєю Батьківщиною.

У мене є дім у Баку та в Ашхабаді, і я можу виїхати будь-якої миті, але я не могла залишити місце, де живе моя родина. Це моя земля, і тут моє серце,

– каже вона.

Жінка розповіла, що у перші дні повномасштабного вторгнення пропонувала сину вивезти онучок і правнуків за кордон, але він відмовився. Він сказав, що Україна – це їх дім, і запевнив, що вони мають лишитися, щоб підтримати країну. За цей час Вагіф жодного разу не покидав Україну.

Унаслідок новорічної атаки в Києві постраждало семеро людей, двоє загинули. Уламки дронів пошкодили житлові будинки та об’єкти інфраструктури.