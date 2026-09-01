Б'є по центру Києва: в Офісі Президента розповіли про російський терор 1 вересня

В ніч на 1 вересня Росія атакувала столицю. Під удар потрапила цивільна інфраструктура та житлова забудова Києва. Вдень російські окупанти завдали чергового удару – по центру. Ворог цілив по Києву в період, коли діти йшли до шкіл.

Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк в етері 24 Каналу зазначив, що російські загарбники свідомо балістикою та дронами били по столиці у День знань. Ворожі атаки спрямовані на масове знищення цивільного населення, саме це є ціллю Кремля.

Росія відкрито б'є по цивільних

За словами радника ОПУ, помилково вважати, ніби Кремль намагається когось психологічно залякати чи вплинути на емоції українців. Насправді ворогу байдуже до реакцій суспільства, оскільки його єдиною метою є вбивство цивільних людей.

Вони відверто говорять на різних рівнях: "Ми воюємо з Україною, тому що ми можемо її знищити". Вони вже не маскуються якимись денацифікаціями. Росіяни просто б'ють в моменті, коли тривають перші дзвоники, коли діти в Києві йдуть до школи. 1 вересня вони ударяють по центру Києві для того, щоб вбити багато дітей. Це не якась помилка, це тактика та стратегія,

– наголосив Подоляк.

Повне інтерв'ю Михайла Подоляка: дивіться у відео

Які чотири умови можуть зупинити агресора

Радник керівника ОПУ підкреслив, що повернути Росію до раціонального мислення за допомогою звичайних розмов чи телефонних дзвінків неможливо. Дипломатія спрацює тільки тоді, коли вона спиратиметься на жорсткі інструменти примусу та страху. Він назвав чотири конкретні кроки, які необхідні для переходу до реального завершення війни.

Перша умова – перестати давати надію Путіну, що він може чогось досягнути на своїх умовах. Друга – закрити небо над Україною, надавши додаткові системи ППО та створивши багатоешелоновану оборону. Третя – війна має бути в набагато більшому масштабі на території Росії за допомогою далекобійної зброї. Четверта – повністю позбавити Кремль грошей через галузеві, вторинні санкції,

– озвучив Подоляк.

Радник Офісу Президента підсумував, що зупинити агресію диктатора можна тільки примусом і силою. Усі інші спроби задобрити чи закликати до діалогу лише стимулюють Путіна до подальшої ескалації, терору.