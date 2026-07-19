Рекордна кількість ракет: як ворог уночі атакував Київ балістикою

Ворожі війська продовжують тероризувати українські міста, роблячи акцент на удари балістикою. Чергова атака сталася 19 липня – по Києву вдарила рекордна кількість ракет.

Телеграм-канал monitorwar показав, як рухалися російські цілі під час обстрілу.

Як летіли повітряні цілі?

Близько 2:30 ночі повідомлялося, що в нічній атаці по Києву та області Росія застосувала близько 40 балістичних ракет "Іскандер-М", "Циркон" і зенітних ракет С-400, випущених із Брянської, Курської та Ростовської областей.

Однак на цьому окупанти не зупинилися. Моніторингові спільноти писали про рух ще кількох ракет курсом на Київ.

Так, у monitorwar зробили висновок, що ворог атакував Київ, певно, рекордною кількістю ракет за ніч. Усе летіло на столицю й околиці.



Рух повітряних цілей / Карта: monitorwar

У Повітряних силах ЗСУ також упродовж ночі інформували про загрози. Звіт про запущені ракети й результати роботи ППО зазвичай надають щоранку близько 9-ї години. На момент публікації відомо про такі наслідки атаки:

у Дніпровському районі виникло задимлення біля торговельного центру, загорівся гуртожиток і кілька автомобілів;

у Деснянському районі уламки впали на територію нежитлової забудови, також зайнялися автівки;

у Солом'янському районі горіли офісна будівля, житловий будинок і нежитлові приміщення.

у Шевченківському районі спалахнула прибудова до адміністративної будівлі, пошкоджено понад десять автомобілів, вибито вікна у 25-поверховому житловому будинку та виникла пожежа на території нежитлової забудови. Крім того, серйозно пошкоджена станція метро "Лук'янівська";

у Святошинському районі уламки влучили в приватний будинок, а також загорівся дах іншого житлового будинку.

На жаль, удар забрав життя однієї людини, ще 13 – постраждали. Наслідки фіксували й у Київській області. Там спалахнули склади, відомо про 2 постраждалих.