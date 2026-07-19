Підприємства відомі ще з часів СРСР: "Флеш" розкрив, по чому у Києві били росіяни

Уночі 19 липня Київ зазнав однієї з наймасованіших балістичних атак за час війни. У столиці прогриміло десятки вибухів. Ворог застосував по місту 35 "Іскандерів" та "Цирконів".

Позаштатний радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов проаналізував нічні удари Росії по Києву. За його словами, цілями ворога стали підприємства – відомі ще з часів СРСР.

Куди у Києві бив ворог уночі 19 липня?

Куди саме влучили ракети, я не можу вам сказати (хоча вони й самі побачать усе зі своїх розвідувальних супутників),

– сказав "Флеш".

Експерт пояснив, що усі підприємства в Україні, які займаються чимось критично важливим, заховані під землею. Атакувати такі об'єкти марно, і ворог це розуміє.

Тому, за словами фахівця, під ударами росіян опиняються наступні підприємства:

Підприємства, які здають в оренду приміщення. Там можуть виготовляти військову продукцію (наприклад, антени для РЕБ, пропелери чи інші деталі для FPV-дронів). Керівництво заводу про це взагалі може не знати. "Ця "інформація витікає до ворога, і підприємство отримує удар", – каже "Флеш".

Заводи, територію яких використовують як тимчасовий безкоштовний склад для того, що там зберігати не можна.

Будь-які підприємства розташовані в Києві, аби залякувати населення столиці.

Треба розуміти, що агентура ворога працює, і нам потрібно бути дуже обережними та не допускати помилок,

– наголосив Бескрестнов.

Нагадаємо, що внаслідок атаки у Києві пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, гуртожиток, магазини, аптеку, адміністративні будівлі, кінотеатр, станцію метрополітену, офісні приміщення та автомобілі. Відомо про одного загиблого. Це 89-річна жінка. Ще 17 людей постраждали.

Під час обстрілу ворог прямим влучанням ракети знищив потужності виробника балістичного захисту UKRTAC. Також пошкоджено склад компанії GoodWine.

У Бучанському районі на Київщині Росія знищила один із найбільших логістичних хабів України – комплекс "Антел". Він використовувався для зберігання та доставки товарів по всій країні.