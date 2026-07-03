"Калібри" запускали по Києву не з моря: у ВМС вказали на цікаву деталь масованої атаки

У ніч проти 2 липня Україна зазнала масованої атаки. Ворог запустив майже 500 дронів і 74 ракети різних типів. Більшість снарядів полетіли на Київ.

Серед ракет, якими окупанти вдарили по українській столиці, було 8 "Калібрів". Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук вказав на цікаву деталь атаки в ефірі "Ми – Україна".

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Як Росія атакувала Київ "Калібрами"?

За його словами, окупанти, ймовірно, не виводили ракетоносії в море для здійснення ударів "Калібрами". Вони били по українській столиці прямо з місця пункту базування кораблів.

У звіті Повітряних сил ця інформація підтверджується. Там вказано як район пуску "Калібрів" Новоросійськ. Саме там базуються залишки Чорноморського флота Росії.

Велика ймовірність, що вони (окупанти – 24 Канал) запускали ракети практично з пункту базування. Звісно, це ще треба додатково верифікувати. Деякий час на це піде. Але поки що картина складається так, що вони готові ризикнути власним портом, щоб не виходити в море. Динаміка в цій ситуації точна не на користь росіян,

– пояснив Плетенчук.

Нагадаємо, що Росія модернізувала крилаті ракети "Калібр", які застосовує проти України. Як повідомили в Міністерстві оборони, замість осколково-фугасної бойової частини на частині ракет тепер встановлюють касетну, щоб збільшити площу ураження.

Також фахівці з'ясували, що після спроби перейти на російську електроніку в нових "Калібрах" знову використовують імпортні компоненти.