Внаслідок атаки горіли райвідділ поліції та ДСНС: оператори в підвалі приймали дзвінки

Під час масованої атаки на Київ та область, яку російські війська здійснили вночі 24 травня, постраждали будівлі райвідділу поліції та обласного управління ДСНС.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Читайте також Масований удар по Києву, атака "Орешником", жертви та пожежі: де ще лунає тривога і які наслідки

Які об'єкти постраждали в Києві?

Ігор Клименко розповів, що під час атаки постраждало загалом півсотні локацій: багатоквартирні та приватні будинки, торговельні центри, заклади освіти, ринок, адмінбудівлі ДСНС та поліції, а також Національний музей Чорнобиль.

Це – терористичний удар по об'єктах, які не несуть жодної загрози,

– наголосив міністр.

Він додав, що внаслідок нічної атаки пошкоджень зазнали й об'єкти системи МВС, зокрема будівлі районного відділу поліції та обласного управління ДСНС. Попри пожежу, оператори продовжували приймати звернення громадян в укритті.

Наслідки нічного обстрілу столиці / Фото: ДСНС, Нацполіція

Станом на ранок у Києві було відомо про двох загиблих і понад 50 поранених, при цьому люди продовжують звертатися по допомогу. За словами Клименка, у перші хвилини після ударів рятувальники евакуювали 12 людей із пошкодженого гуртожитку, а також допомогли десяткам мешканців вибратися з охоплених вогнем багатоповерхівок.

До ліквідації наслідків також залучили інженерну, роботизовану та безпілотну техніку.

Важливо! Оперативно про тривоги, загрозу БпЛА та балістики для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Нагадаємо, під час масованого обстрілу 24 травня російські війська застосували 690 засобів повітряного нападу – 90 ракет і 600 БпЛА різних типів. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 604 цілі, йдеться про 55 ракет та 549 безпілотників.

Крім того, 19 ворожих ракет, ймовірно, не досягли цілей – наразі інформація уточнюється.