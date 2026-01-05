Там перебували пацієнти: у Києві уламки влетіли просто в палату медзакладу
- У Києві уламки від російської атаки влучили у приватний медичний заклад, зруйнувавши 25 квадратних метрів площі будівлі.
- Внаслідок обстрілу є постраждалі та загиблий.
Ворожа армія вночі та вранці 5 січня атакувала Україну різними засобами повітряного ураження. Під ударом був, зокрема, Київ. Там уламки поцілили по приватному медичному закладу.
Через це є постраждалі та, на жаль, одна жертва. Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на "Радіо Свобода".
Що відомо про влучання по медзакладу?
За інформацією Оболонської районної державної адміністрації, внаслідок пожежі згоріло 25 квадратних метрів площі чотириповерхової будівлі медичного закладу.
Удар прийшовся на рівень другого поверху, де функціонувало стаціонарне відділення. Ліквідація наслідків обстрілу триває, на місці події правоохоронні органи проводять слідчі дії.
Влучання по будівлі медзакладу: дивіться фото "Радіо Свобода"
Влада повідомляє, що через російську атаку в Києві загинула одна людина. Це чоловік 1995 року народження, який лікувався у медзакладі. Ще четверо людей отримали поранення. Двоє з них перебувають у тяжкому стані.
Наслідки обстрілу: дивіться відео
Як розповів речник ДСНС Павло Петров в телеетері каналу Київ24, на момент влучання люди були підключеними до апарату штучної вентиляції легень. Він уточнив, що двоє з постраждалих мають отруїлися чадним газом, ще одна жінка має забійні садна ліктя.
Окрім того, він висловився про характер завданого удару. Так, на думку речника ДСНС, сталося пряме влучання.
"Шахеди" не літають на рівні другого поверху по місту, відбулося пряме влучання в медзаклад,
– наголосив Петров.
Де ще фіксували наслідки російської атаки 5 січня?
У ніч на 5 січня в Чернігові пролунала серія вибухів. Як повідомив очільник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, обстріл спричинив значні руйнування.
Зокрема, зафіксовано пряме влучання в житловий будинок приватного сектору – на місці виникла пожежа. Унаслідок удару також постраждали 15 приватних осель.
Водночас масований удар по цивільній і критичній інфраструктурі області мав трагічні наслідки й у Фастівському районі. Там під час ліквідації пожежі у власному будинку рятувальники виявили тіло чоловіка 1951 року народження.
Через ушкодження енергетичної інфраструктури без електропостачання залишився Славутич. Усі об'єкти критичної інфраструктури переведені на резервні джерела живлення.