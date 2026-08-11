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24 Канал Новини України Ворог вдарив по Київщині: пошкоджено вантажівки та склади
11 серпня, 09:16
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Ворог вдарив по Київщині: пошкоджено вантажівки та склади

Анастасія Колеснікова

Уночі 11 серпня Київська область опинилася під ударами балістичних ракет і безпілотників. Внаслідок ворожого обстрілу в регіоні є руйнування.

Про наслідки атаки на Київщину розповіли в ОВА. Там підкреслили, що окупанти й надалі б'ють по цивільних об'єктах, створюючи загрозу для мирного населення.

Які наслідки удару по Київщині?

За словами влади, на щастя, внаслідок обстрілу, немає жертв і постраждалих. 

Водночас не минулося без руйнувань. Так, у Бучанському районі пошкоджено складські приміщення та три вантажні автомобілі. На місцях прильотів працюють відповідні служби. 

Зауважимо, що уночі вибухи лунали і в Києві. Прилетіло по Шевченківському району міста. Ворожа ракета влучила по території дитячої лікарні. Там утворилися дві вирви. Також пошкоджено саму будівлю та газову трубу.

За іншою адресою виникла пожежа у складському приміщенні, одна людина постраждала. 

Під комбінованою атакою уночі перебувало Запоріжжя. На місто летіла і балістика, і КАБи. Пошкоджені чотири багатоквартирних будинки та нежитлові будівлі. Шість людей загинули, ще два десятки отримали поранення. 

Нагадаємо, що у ніч проти 11 серпня Росія атакувала Запоріжжя та Київ протикорабельними ракетами "Циркон", балістичними ракетами "Іскандер-М/KN-23", а також вдарила по Україні 120 БпЛА.

Станом на 09:00 сили ППО знешкодили 98 ворожих дронів. 

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