Нетипова атака по Київщині: Ігнат розповів, якими БпЛА ворог завдав удару

Зранку 16 березня ворожі війська атакували Київщину дронами різних типів. Безпілотники мали власні канали зв'язку, за допомогою яких ворог міг ними керувати.

Про це в етері телемарафону повідомив начальник Управління комунікації командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Яка особливість повітряної атаки ворога 16 березня?

Зранку 16 березня для атаки на Київську область ворог використав понад 30 дронів різних типів. Більшість із них були ударними, однак деякі – розвідувальні.

Ігнат зауважив, що окупанти мали змогу керувати безпілотниками у режимі реального часу.

Із не дуже хороших новин те, що ті дрони дійсно мають канали зв'язку, ворог може ними керувати. Там і розвідувальні були, але в основному ударні,

– пояснив він.

Водночас військовий зауважив, що майже усі дрони було знешкоджено українськими силами ППО. За його словами, фахівці ідентифікуватимуть уламки, що знайшли в центрі столиці та визначатимуть, як російська армія модернізує свої повітряні цілі.

Речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп заявила, що внаслідок падіння уламків на відкритих територіях, постраждалих немає. Також вона додала, що більшість російських дронів було знешкоджено ще на підступах до Києва.

Крім того, Ігнат спростував інформацію про швидкісну ціль, яку поширювали моніторингові канали.

"Було ідентифіковано ціль, яка нагадувала за напрямком польоту крилату ракету. Поки що інформація не підтверджується, поки що немає даних про якісь прильоти чи руйнування щодо цієї цілі", – пояснив речник.

Також він зазначив, що російські війська систематично удосконалюють свої безпілотники та ракети, витрачаючи на це чималі гроші. Тож, каже Ігнат, дрони стають менш помітними для РЕБ і їх важче знешкоджувати.

Де зафіксовано падіння уламків збитих дронів?