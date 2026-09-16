Росія пошкодила 17 об’єктів на Київщині: серед них – будинки та підприємства

Росія впродовж минулої доби та ранку 16 вересня атакує Київщину ударними безпілотниками. Унаслідок ворожих ударів у п’яти районах області пошкоджено 17 об’єктів.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

Що відомо про ворожу атаку?

Росія продовжує атакувати Київську область ударними безпілотниками. За минулу добу та ранок 16 вересня внаслідок ворожих атак у регіоні пошкоджено 17 об’єктів.

Наслідки зафіксували у Білоцерківському, Бориспільському, Броварському, Бучанському та Обухівському районах. Серед пошкодженого майна – 8 приватних будинків, 5 автомобілів, комунальна установа, ангарне та виробниче приміщення.

На щастя, внаслідок атаки люди не постраждали. На місцях працюють оперативні служби. Фахівці ліквідовують наслідки російської атаки та допомагають мешканцям.

Місцева влада закликає жителів Київщини не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час небезпеки перебувати в укриттях.

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Нагадаємо, Російські військові розпочали атаку близько 18:00 15 вересня. Для удару противник застосував 80 БпЛА, серед яких ударні дрони типу "Шахед", зокрема реактивні, а також "Гербери" та дрони-імітатори "Пародія".

За попередніми даними, станом на 08:00 ППО знищила або подавила 63 ворожі БпЛА. Водночас зафіксували влучання засобів повітряного нападу на 7 локаціях. Ще на 2 локаціях зафіксували падіння збитих безпілотників та їхніх уламків.