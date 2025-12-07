Відновити тепло складніше, ніж водопостачання чи світло: яка ситуація в Кременчуку зараз

На місцях атак у Кременчуцькій громаді Полтавщини спеціалісти працюють, щоб ліквідувати її наслідки. Росіяни влучили по цивільних підприємствах, унаслідок чого сталися пожежі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Кременчука Віталія Малецького.

Коли в Кременчуці ліквідують наслідки нічної російської атаки?

Росіяни атакували Полтавщину й зокрема Кременчук в ніч проти 7 грудня. На місто летіли близько 20 БпЛА. Через масовану атаку горіли підприємства.

Щоб швидко повернути в Кременчук світло, воду та теплопостачання, які зникли внаслідок обстрілу, робота триває від ранку. Подачу води частково відновлюють за допомогою автономних джерел живлення.

Проводиться також стабілізація електромережі, невдовзі світло знову вмикатимуть і вимикатимуть за графіками.

Складніша ситуація з теплопостачанням, – каже мер. Для того, щоб полагодити мережу потрібні значні ресурси та залучення резервних засобів. Однак фахівці вже проводять необхідні дії, щоб в оселях місцевих жителів знову було тепло.

Робимо все можливе, щоб упродовж цієї доби місто повернулося до звичного ритму життя. Від усієї громади дякуємо рятувальникам, енергетикам, працівникам водоканалу, теплових підприємств та всім, хто зараз працює для стабілізації ситуації. У такі моменти важлива підтримка одне одного, бо тільки разом ми сильні,

– зазначає Малецький.

У ДСНС Полтавської області розповіли, що росіяни вночі атакували в області об’єкти промислової та енергетичної інфраструктури. Рятувальники вже змогли загасити окремі ділянки. До ліквідації наслідків залучені 190 надзвичайників та 50 одиниць техніки.

У Кременчуці продовжують роботи після нічної ворожої атаки / Фото ДСНС

