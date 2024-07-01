На фото з пляжів Криму можна бачити лише фрагменти російських ракет, – ВМС

Росіяни опублікували у мережі відео падіння уламків ракети на пляжі в Криму. Однак на відповідних роликах можна побачити лише частини російської ракети ППО.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Зазначимо, що йдеться про атаку на Крим 23 червня, під час відбиття якої росіяни вбили 5 людей та поранили понад 120

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Атак на Крим 23 червня

Дмитро Плетенчук наголосив, що Військово-морські сили ЗСУ не застосовували ракети по пляжу в Криму. Стосовно опублікованого росіянами відео можна зробити висновок, що це було падіння уламків.

Як пояснив Плетенчук, якби це була цілеспрямована атака, як про це розповідають російські пропагандисти, то кількість жертв там була б набагато більша.

Це єдиний важливий висновок. З тих даних, які є в мережі, які опубліковані навіть самими росіянами, можна побачити лише деталі ракети протиповітряної системи Російської Федерації. Вона унікальна. У нас на озброєнні в Україні в принципі таких нема. Показовим є той момент, що фактично всі ці потерпілі, про яких вже відомо, не були кримчанами,

– пояснив Дмитро Плетенчук.

Зазначимо, що представник ГУР Андрій Юсов після атаки 23 червня заявив, що Росія повинна сама захищати населення на окупованих територіях. Україна атакує військову інфраструктуру у Криму. Проте якби не агресія Росії, то питання захисту цивільних не виникало б.