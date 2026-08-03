Знімки з космосу показують пожежу біля Кримського моста після нічної атаки
Уночі 3 серпня дрони атакували окупований Крим. Найгучніше було у Керчі. Там зафіксували кілька пожеж.
Уночі в окупованій Керчі лунали вибухи. Про наслідки атаки повідомляють телеграм-канали "Кримський вітер" та "Exilenova+".
Які наслідки атаки на Керч 3 серпня?
Попередньо, стався приліт у районі Центрального ринку. Там могло прилетіти в електропідстанцією на вулиці Мірошника.
Щось загорілося у Керчі: дивіться відео
У Керчі виникли пожежі / Фото з мережі
Пожежа на Центральному ринку / Фото з мережі
Крім того, у Керчі на вулиці Маркса ще один підбитий дрон вибухнув над приватним сектором. Уламки дрону розлетілися проїжджою частиною. Осколком було поранено чоловіка.
Ще одну пожежу в Керчі помітили поряд із Керченським мостом у тимчасовому селищі його будівельників.
Супутникові знімки пожежі у Керчі / Фото з мережі
У 300 метрах на північ розташований нафтогазовий термінал "ТЕС", по якому вже неодноразово прилітало.
Ймовірно, пожежа пов'язана з "роботою" російських ППО або РЕБ. Попередньо, зайнялася трава.
Де саме загорілося у Керчі / Фото з мережі
В окупованій Феодосії теж було гучно цієї ночі. Там могла бути уражена нафтобаза.
Нагадаємо, що уночі у Бєлгороді атакували будівлю Бєлгородського державного технологічного університету імені Шухова. Там могли розробляти та випробовувати системи керування безпілотниками.
Під ранок під удари дронів потрапив склад Wildberries у Володимирській області. Він є одним з найбільших у Росії. На об'єкті виникла масштабна пожежа.