Знімки з космосу показують пожежу біля Кримського моста після нічної атаки

Уночі 3 серпня дрони атакували окупований Крим. Найгучніше було у Керчі. Там зафіксували кілька пожеж.

Уночі в окупованій Керчі лунали вибухи. Про наслідки атаки повідомляють телеграм-канали "Кримський вітер" та "Exilenova+".

Які наслідки атаки на Керч 3 серпня?

Попередньо, стався приліт у районі Центрального ринку. Там могло прилетіти в електропідстанцією на вулиці Мірошника.

Щось загорілося у Керчі: дивіться відео

У Керчі виникли пожежі / Фото з мережі

Пожежа на Центральному ринку / Фото з мережі

Крім того, у Керчі на вулиці Маркса ще один підбитий дрон вибухнув над приватним сектором. Уламки дрону розлетілися проїжджою частиною. Осколком було поранено чоловіка.

Ще одну пожежу в Керчі помітили поряд із Керченським мостом у тимчасовому селищі його будівельників.

Супутникові знімки пожежі у Керчі / Фото з мережі

У 300 метрах на північ розташований нафтогазовий термінал "ТЕС", по якому вже неодноразово прилітало.

Ймовірно, пожежа пов'язана з "роботою" російських ППО або РЕБ. Попередньо, зайнялася трава.

Де саме загорілося у Керчі / Фото з мережі

В окупованій Феодосії теж було гучно цієї ночі. Там могла бути уражена нафтобаза.

Нагадаємо, що уночі у Бєлгороді атакували будівлю Бєлгородського державного технологічного університету імені Шухова. Там могли розробляти та випробовувати системи керування безпілотниками.

Під ранок під удари дронів потрапив склад Wildberries у Володимирській області. Він є одним з найбільших у Росії. На об'єкті виникла масштабна пожежа.