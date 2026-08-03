"Птахи Мадяра" атакували 10 енерговузлів у Криму та на Донеччині

Сили безпілотних систем продовжують операцію "Кримський рубильник off". Уночі українські дрони уразили нові енергетичні цілі росіян на тимчасово окупованих територіях.

3 серпня Сили безпілотних систем атакували 10 енерговузлів у Криму та на Донеччині. Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді.

Які цілі атакували СБС на ТОТ?

Загалом протягом операції 1 липня – 03 серпня уражено 187 енергетичних цілей на ТОТ.

Так, 3 серпня під ударами дронів були:

електропідстанція ПС 750 кВ "Південнодонбаська", Кременівка, Донецька область;

електропідстанція ПС 110 кВ "Місто-3", Маріуполь, Донецька область;

електропідстанція ПС 110 кВ "Місто-2", Маріуполь, Донецька область;

електропідстанція ПС 110 кВ "НС-2", Маріуполь, Донецька область;

електропідстанція ПС 110 кВ "Тополине", Тополине, Донецька область;

електропідстанція ПС 110 кВ "Місто-12", Маріуполь, Донецька область;

електропідстанція ПС 110 кВ "Місто-4", Маріуполь, Донецька область;

електропідстанція ПС 110 кВ "Володарська", Микільське, Донецька область;

газорозподільна станція "Лимане", Колоски, Крим;

газорозподільна станція "Нива", Нива, Крим.

Зауважимо, раніше моніторингові канали повідомляли про нічну атаку дронів на окуповані Керч і Феодосії. За їхніми даними, у Керчі під ударом була електропідстанція, а також зайнялася пожежа у районі Кримського мосту. У Феодосії тим часом могла бути уражена нафтобаза.