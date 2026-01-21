Укр Рус
Росіяни тероризували Кривий Ріг та область ракетами: є загиблі
21 січня, 08:50
2

Росіяни тероризували Кривий Ріг та область ракетами: є загиблі

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • Російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу та Дніпропетровщині, пошкодивши 9 приватних і 5 багатоквартирних будинків.
  • Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще одна жінка постраждала і була госпіталізована; виникли пожежі.

Уночі 21 січня російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу та Дніпропетровщині. Унаслідок атаки пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, є жертви.

Про деталі атаки на Кривий Ріг та область розповів очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Які наслідки ракетного удару по Кривому Рогу?

Моніторингові ресурси повідомили про загрозу балістики з Криму близько 02:00. Згодом окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

Унаслідок атаки росіян на Кривий Ріг пошкоджено 9 приватних і 5 багатоквартирних будинків, адмінбудівля, авто. Крім того, по Синельниківському району противник поцілив БпЛА. Під ударом були Васильківська і Роздорська громади.

Наслідки атаки на Дніпропетровщину / Фото ДСНС

 

Через терор ворога загинули чоловік 77 років та жінка 72 років. 53-річна жінка постраждала. Вона госпіталізована в стані середньої тяжкості. Виникли пожежі. Пошкоджені 3 приватні оселі.

Олександр Вілкул пояснив, що штаб допомоги людям був розгорнутий і працює з 06:00 в школі недалеко від місця удару в Кривому Розі.

Що відомо про російський обстріл 21 січня?

  • Уночі 21 січня росіяни тероризували Україну дронами та ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 84 ворожі БпЛА.

  • Для атаки противник застосував балістичну ракету "Іскандер-М" із ТОТ АР Крим та 97 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і безпілотники інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда та Донецьк.

  • Внаслідок атаки зафіксовано влучання балістичної ракети та 13 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.