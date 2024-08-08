Російські пабліки повідомляють, що ситуація на прикордонних територіях загострилася й шукають винуватців довкола подій в Курській області. Ймовірно, що на тлі ситуації на Курщині, Росія зажадає завдати так звані "удари помсти" по Україні. Про це в розмові з 24 Каналом озвучив політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що нічого нового росіяни не вдіять, а такі удари були й раніше.

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Росія не припинятиме удари

Тизенгаузен прогнозує, що після подій в Курській області з боку Росії може бути масштабніша атака на Суми, на Харків чи Київ. З його слів, росіяни живуть в парадигмі "ударів помсти".

"Для них усюди помста. Зараз вони скажуть, що вдарили по скупченню війська десь на Сумщині й вважатимуть це "ударом відплати", але ж купа російських солдатів здалася в полон. Російські воєнкори кажуть, що Суджу здали, обстріли не припиняються, "воїни світла" рухаються по 2 напрямках, "звільнили" газовимірювальну станцію "Суджа", через яку здійснюється транзит російського газу в Європу", – озвучив Тизенгаузен.

Події на Курщині – серйозний іміджевий удар по Росії

Політтехнолог зауважив, що наразі російські воєнкори намагаються спрогнозувати, куди далі будуть йти "воїни світла", можливо, на Курчатов, де розташована Курська АЕС.

І все це на тлі того, що Мєдвєдєв каже, що треба йти на Київ, не усвідомлюючи, що вже йдуть в інший бік – на Курськ. Події в Курській області – це потужний іміджевий удар. Зараз в Росії намагаються знайти винуватого: то Бєлоусов, то Лукашенко. Останнього декілька воєнкорів звинуватили, що він відвів свої війська від білоруського кордону, тоді звільнилась частина "воїнів світла", яка пішла на "прорив",

– розповів Тизенгаузен.