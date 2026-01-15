Укр Рус
15 січня, 10:49
2

Питання, чи дякувати їй, чи сварити, – Садовий зателефонував безстрашній комунальниці зі Львова

Поліна Буянова
Основні тези
  • Під час ранкової атаки на Львів 59-річна комунальниця Ольга продовжувала прибирати сніг, незважаючи на вибух ворожого снаряда поруч.
  • Мер Львова Андрій Садовий подякував пані Ользі за її мужність, наголосивши на важливості перебування в безпеці під час тривоги.

Під час ранкової атаки на Львів комунальниці прибирали сніг неподалік пам'ятника Степану Бандері. Однією з них була 59-річна пані Ольга.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Львова Андрія Садового.

Що відомо про пані Ольгу?

Зранку пані Ольга прибирала сніг: ворожий снаряд вибухнув поруч із нею, але жінка не припинила займатися справою. 

Згодом Андрій Садовий зателефонував комунальниці. Він наголосив, що віддячить пані Ользі, однак попередив: коли тривога – варто перебувати в безпеці.

Ваша мужність сьогодні захопила всіх в Україні, тому я хочу вам подякувати, за ваше служіння громаді, вашу роботу, 
– сказав міський голова.

На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Богу дякувати за його ласку, все в порядку, 
– додала пані Ольга.

Андрій Садовий зателефонував пані Ользі: дивіться відео

 

Що відомо про атаку на Львів?

  • Зранку 15 січня у Львові пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ворожих БпЛА у Львівському районі, курсом на Пустомити.
     

  • Згодом стало відомо, що ворожий безпілотник влучив у дитмайданчик на вулиці Степана Бандери у Львові. На щастя, минулося без жертв і постраждалих.
     

  • Вибухова хвиля зачепила комунальника, який на тракторі розчищав від снігу територію поблизу, наразі він почуває себе задовільно. Атака спричинила пошкодження вікон в житлових будинках і будівлі Львівської політехніки. Також постраждала столітня церква Ольги та Єлизавети – одна з найвищих споруд міста.