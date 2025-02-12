Нічна атака на Миколаївщину: ППО збила два Shahed, уламки спричинили пожежу

У ніч на 12 лютого на Миколаївщині ППО збила два Shahed 131/136. Однак уламки спричинили пожежу на об’єкті інфраструктури.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма. Внаслідок обстрілів є руйнування цивільної інфраструктури, однак постраждалих немає.

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Атака дронами-камікадзе на Миколаївщину

У ніч на 12 лютого сили ППО України знищили два ворожі безпілотники типу Shahed 131/136, які окупанти спрямували на територію Миколаївської області.

Втім, уламки одного з дронів спричинили пожежу на об’єкті інфраструктури в Миколаївському районі. Вогонь вдалося швидко ліквідувати завдяки оперативним діям рятувальників. Однак вибухова хвиля пошкодила складські приміщення. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Ворожа активність спостерігалася також упродовж дня 11 лютого.

Миколаївський район:

Куцурубська громада – російські війська тричі атакували FPV-дронами. Внаслідок ударів пошкоджень та постраждалих немає.

Очаківська громада – о 19:50 ворог здійснив мінометний обстріл, а також тричі атакував FPV-дронами акваторію громади. Постраждалих немає.

Українські сили оборони продовжують захищати мирне населення та критичну інфраструктуру регіону. Протиповітряна оборона працює ефективно, знищуючи ворожі дрони ще в повітрі. Водночас ворог не припиняє тероризувати прифронтові громади, намагаючись завдати шкоди цивільним об’єктам.

Місцева влада закликає жителів бути пильними, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися заходів безпеки.