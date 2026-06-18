"Москва ніколи не спить": у мережі показали хронологію масованої атаки БпЛА по Росії

У ніч на 18 червня Московська область зазнала масштабної атаки безпілотників, внаслідок якої в регіоні прогриміли сотні вибухів, а на нафтопереробному заводі в Капотні спалахнула пожежа. Системи ППО працювали щонайменше у 23 локаціях навколо російської столиці.

Детальну візуалізацію атаки на Московський район показав OSINT-канал КіберБорошно з посиланням на базу даних OCHI AI.

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Як відбувалася атака на Москву та навколишні території?

У ніч на 18 червня Московська область Росії опинилася під масованим ударом безпілотних літальних апаратів. За даними інтерактивних карт моніторингу подій Ochi AI, які фіксували повідомлення очевидців у реальному часі, атака стала однією з наймасштабніших за останній час – загалом було зареєстровано щонайменше 444 повідомлення про вибухи та прольоти БпЛА.

Перші фіксації почалися близько опівночі в районах Електросталі та Ногінська, де жителі почули глухі вибухи. Проте вже за кілька годин географія ударів стрімко розширилася, охопивши щонайменше 23 населені пункти та райони навколо Москви, зокрема Зеленоград, Хімки, Люберці та Раменське.

Очевидці масово повідомляли про характерний звук "мопедів" у небі, після чого слідували гучні спалахи та серії вибухів. У багатьох будинках від вибухових хвиль тремтіли стіни та вилітали шибки.

Російські моніторингові канали заявляли про інтенсивну роботу систем протиповітряної оборони, яка намагалася відбити наліт одразу з кількох напрямків – переважно з південно-східного та північно-західного підступів до столиці Росії.

Московський регіон зазнав масштабної атаки дронів: дивіться відео

Нагадаємо, жителі підмосковної Балашихи повідомили про незвичні "чорні опади" після масштабної атаки безпілотників на Московський регіон 18 червня. У мережі з'явилися фото та відео, які пов'язують це явище з пожежею на Московському нафтопереробному заводі.

За даними повідомлень, саме НПЗ у районі Капотні став однією з головних цілей удару, після чого на підприємстві виникла пожежа та над містом піднявся густий чорний дим. Місцеві жителі припускають, що саме продукти горіння могли спричинити темні опади в окремих районах Підмосков'я.

Також повідомляється про пошкодження цивільної інфраструктури та житлових будинків. За попередніми даними, у Московській області зафіксовано щонайменше 17 постраждалих.