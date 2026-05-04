Дрон впав за 6 кілометрів від Кремля: військовий розібрав ранкову атаку на Москву

Українські дрони атакували Москву, що наочно демонструє неспроможність російської ППО захистити навіть столицю. Системи, розставлені на дахах високоповерхівок, виявилися малоефективними, а москвичі масово тікають з міста.

Військовий оглядач Іван Тимочко пояснив 24 Каналу, що російська пропаганда може знайти тисячі пояснень, але там, де пролетів дрон – завтра може прилетіти ракета.

Дивіться також: Путіну цього не приховати: експерт зауважив безпрецедентні засоби захисту Москви перед 9 травня

Наскільки атаки дронів вплинуть на святкування 9 травня у Росії?

Парад на 9 травня вже не буде тріумфом – це марш ганьби та страху. Хотіли символів – отримають, але не ті. Росіяни завжди пам’ятатимуть, як напередодні 9 травня тягнули ППО до Москви та все одно отримали масовий приліт дронів. Московські аеропорти зараз переповнені: москвичі будь-яким способом намагаються покинути місто до свята,

– сказав Тимочко.

За словами експерта, росіяни самі винні, що дрони прилітають у їхні висотки, бо показували, як з елітних будинків у Москва-Сіті керували дронами для ударів по Україні. Потім спохватилися, але докази вже зафіксовані. Тому будівлі, де можуть працювати оператори дронів, розвідники та науково-технічні центри, є законними військовими цілями.

Після цих ударів кількість іноземних політиків, готових приїхати на парад, ще більше скоротиться. Бо ППО, яку роками будували навколо столиці, показала такий собі результат. Водночас економічні збитки для Москви є значні. Атаки відлякують іноземний бізнес і посилює внутрішню недовіру серед населення.

"Якби росіяни справді пам’ятали жертви тоталітаризму, то не почали б цю війну. Але для тоталітарних режимів війна – спосіб самовиживання. Пропаганда вже готує виправдання: скажуть, що це перевірка ППО, потім – що монтаж, а потім – що то не дрон, а бочка з апельсиновим соком, яка зірвалася і вибила вікно. Але факт залишається, і наслідки від ракети будуть значно серйознішими", – пояснив Тимочко.

Зверніть увагу! За даними OSINT-аналізу видання Astra, відстань від Кремля до будинку, пошкодженого дроном, становить приблизно 6 кілометрів по прямій. Схожий показник демонструє і Google Maps при побудові пішого маршруту між цими точками. Отже, якщо брати саме пряму відстань, вона, ймовірно, і складає близько 6 кілометрів.

Що ще відомо про підготовку до 9 травня?

У Росії активно готуються до параду 9 травня. До Москви перекидають додаткові системи ППО, зокрема з Казані та Грозного. Для захисту столиці планують створити кілька ешелонів оборони.

Парад у Москві 2026 року, ймовірно, відбудеться без показу військової техніки. Офіційно це пояснюють оперативною ситуацією. Путін прагне уникнути публічного приниження, передусім в очах власного населення.