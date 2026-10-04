Росія залучила елітну бригаду "Варяг" для атак по мостах Києва: ЗМІ розкрили деталі

Росія могла залучити елітну 50-ту бригаду безпілотних систем "Варяг" для атак на мости Києва. Вона раніше вже "відзначилась" терором проти мирного населення на Півдні України.

Про ймовірну участь у повітряних нальотах свідчать відеоматеріали самих окупантів. Як помітили Defense Express, пропагандисти маркували кадри удару по Південному мосту емблемою саме цієї бригади. Це вказує на те, що атаки на столицю мають системний характер і виконуються не окремими екіпажами, а цілим з'єднанням.

Що відомо про бригаду "Варяг"

Бригаду ще називають аналогом російського центру "Рубікон". Основою для створення "Варяг" стала бригада безпілотних систем ГРОМ "Каскад". Вона ще торік перейшла на використання ударних дронів типу "Шахед".

За оцінками, чисельність "Варяг" може в 1,5 – 2 рази перевищувати російські полки безпілотних систем.

Логотип російської бригади на відео атаки по Києву / Скриншот Defense Express

Крім того, оператори використовують мобільні пускові установки на шасі КАМАЗ, відмовившись від стаціонарних точок запуску. Такий підхід ворога, зазначає медіа, вимагає від українських захисників не лише збивати самі безпілотники, а й знищувати місця їхнього запуску.

Проаналізувавши зведення Генштабу ЗСУ, експерт стверджує, що протягом вересня Сили оборони суттєво посилили удари, зокрема, по позиціях російських операторів БпЛА.

Нагадаємо, регулярні атаки на столичні переправи є частиною ширшого плану агресора. Як вважають аналітики Інституту вивчення війни, ворог намагається паралізувати логістику між правим та лівим берегами Дніпра.

Для цього росіяни можуть використовувати на своїх безпілотниках спеціальні кумулятивні боєголовки вагою 40 кілограмів, які здатні пробивати міцні бетонні конструкції.