Дрони атакували російський Новокуйбишевськ: під ударом опинився місцевий НПЗ

Ніч на 10 березня у Росії знову видалася неспокійною. Дрони атакують Новокуйбишевськ, де розміщений нафтозавод.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Що відомо про атаку на Новокуйбишевськ

Приблизно пів на другу ночі над містом Новокуйбишевськ Самарської області прогриміло кілька гучних вибухів. Як повідомляють місцеві пабліки, Сили оборони націлилися на місцевий НПЗ.

Місцеві скаржилися на звук, характерний для безпілотника, після чого пролунав потужний вибух із боку місцевого нафтопереробного заводу. Очевидці бачили яскраві спалахи у небі. Російські пабліки пишуть, буцімто один дрон "збили на підльоті". Проте повідомлялося про чотири гучні звуки, а на території нафтозаводу фіксують загоряння.

Новокуйбишевський НПЗ сьогодні є найпотужнішим нафтопереробним підприємством серед заводів самарської групи ПАТ "НК "Роснефть". Його проєктна потужність складає 8,8 мільйона тонн нафти на рік.

Підприємство виробляє понад 20 видів товарної продукції, зокрема моторні палива вищих екологічних стандартів всім видів транспорту: автомобільного, авіаційного, залізничного, річкових і морських суден.

Цікаво, що українські дрони задля удару по НПЗ Росії цієї ночі здолали відстань щонайменше у 900 кілометрів.