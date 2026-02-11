Атакувала шалена кількість БпЛА: у Волгограді горить-палає НПЗ "Лукойла"

У Волгограді трапилася яскрава "бавовна". У місті прилетіло по важливому для ворога об'єкту – причому вдев'яте з початку повномасштабного вторгнення.

Так, уночі 11 лютого мешканці Волгограда повідомляли про велику кількість вибухів. А у мережі тим часом писали про шалену кількість БпЛА, яка летить атакувати місцевий НПЗ.

Що відомо про атаку на НПЗ у Волгограді?

Потужні вибухи почали гриміти над Волгоградською областю приблизно після опівночі. Гучні звуки було чути відразу в кількох районах Волгограда, а також у небі над сусіднім містом Волзький.

Атака дронів на Волгоград: дивіться відео

Пізніше губернатор регіону Андрій Бочаров розповів про атаку безпілотників на об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури на території Волгоградської області.

За його словами, на території заводу на півдні Волгограда сталося займання. Попередньо, постраждалих немає.

Пожежа на місці прильоту по НПЗ: дивіться відео

Згідно з аналізом видання ASTRA, ураження зазнав і спалахнув завод "Лукойл-Волгограднафтопереробка" у Червоноармійському районі міста. Попередньо, уражено резервуари з ПММ на території заводу. Також на заводі ввімкнули так звану "продувку", факельні лінії працюють на повну.

Завод "Лукойла" спалахнув після атаки БпЛА: дивіться відео

ТОВ "Лукойл-Волгограднафтопереробка" – найбільший нафтопереробний завод Волгоградської області та один із ключових активів ПАТ "Лукойл". Підприємство щорічно переробляє понад 15 мільйонів тонн нафти. Завод спеціалізується на глибокій переробці нафти, виробництві бензину, дизельного та авіаційного палива, мазуту, бітуму та інших нафтопродуктів.

Палає НПЗ у Волгограді / Фото соцмережі

"Друге сонце" у Волгограді після атаки дронів: дивіться відео

Які наслідки українських ударів по НПЗ Росії?