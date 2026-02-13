Руйнування надзвичайно серйозні: ворог знову атакував енергетику Одещини

У ніч на 13 лютого російська армія запустила по Україні ударні дрони. Під ворожою атакою знову опинилася енергетична інфраструктура Одеси.

Про це повідомили у ДТЕК.

Які наслідки нічого обстрілу Одещини?

У ДТЕК заявили, що руйнування внаслідок нічного удару надзвичайно серйозні.

За словами енергетиків, тепер ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.

Зараз працюємо на місці: розбираємо завали. Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки,

– наголосили представники ДТЕК.

Там також додали, що першочерговим завданням є відновлення електропостачання об’єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, під атакою на Одещині опинилися портові споруди, житлові квартали, промислові об'єкти та енергетичні потужності. Зокрема в місцевому порту серйозно пошкоджено склади з мінеральними добривами. Внаслідок влучань спалахнули пожежі: загорілися чотири легкові автомобілі та кілька вантажних вагонів.

На жаль, російський удар забрав життя однієї людини, ще шестеро зазнали поранень.

Яка зараз ситуація в енергосистемі?