Руйнування надзвичайно серйозні: ворог знову атакував енергетику Одещини
- У ніч на 13 лютого російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру Одеси, спричинивши надзвичайно серйозні руйнування.
- У ДТЕК повідомили, що ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.
У ніч на 13 лютого російська армія запустила по Україні ударні дрони. Під ворожою атакою знову опинилася енергетична інфраструктура Одеси.
Про це повідомили у ДТЕК.
Які наслідки нічого обстрілу Одещини?
У ДТЕК заявили, що руйнування внаслідок нічного удару надзвичайно серйозні.
За словами енергетиків, тепер ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.
Зараз працюємо на місці: розбираємо завали. Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки,
– наголосили представники ДТЕК.
Там також додали, що першочерговим завданням є відновлення електропостачання об’єктів критичної інфраструктури.
Нагадаємо, під атакою на Одещині опинилися портові споруди, житлові квартали, промислові об'єкти та енергетичні потужності. Зокрема в місцевому порту серйозно пошкоджено склади з мінеральними добривами. Внаслідок влучань спалахнули пожежі: загорілися чотири легкові автомобілі та кілька вантажних вагонів.
На жаль, російський удар забрав життя однієї людини, ще шестеро зазнали поранень.
Яка зараз ситуація в енергосистемі?
У Києві внаслідок російського обстрілу 12 лютого без тепла залишилися майже 2 600 абонентів через пошкодження тепломережі. Енергетики працюють над відновленням подачі тепла в оселях.
Вже до 13:00 енергетики відновили в Києві електропостачання для 100 000 родин після нічної масованої атаки. Деснянський район знову столиці вимикатимуть за тимчасовими графіками.
Минулої ночі росіяни також били по Одещині – під атакою так само опинився енергетичний об’єкт компанії ДТЕК. Обстріл спричинив нові руйнування технічних споруд та призвів до порушень у роботі місцевої енергосистеми