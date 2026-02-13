Укр Рус
24 Канал Новини України Руйнування надзвичайно серйозні: ворог знову атакував енергетику Одещини
13 лютого, 10:28
2

Руйнування надзвичайно серйозні: ворог знову атакував енергетику Одещини

Поліна Буянова
Основні тези
  • У ніч на 13 лютого російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру Одеси, спричинивши надзвичайно серйозні руйнування.
  • У ДТЕК повідомили, що ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану. 

У ніч на 13 лютого російська армія запустила по Україні ударні дрони. Під ворожою атакою знову опинилася енергетична інфраструктура Одеси.

Про це повідомили у ДТЕК.

Які наслідки нічого обстрілу Одещини?

У ДТЕК заявили, що руйнування внаслідок нічного удару надзвичайно серйозні. 

За словами енергетиків, тепер ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану. 

Зараз працюємо на місці: розбираємо завали. Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки, 
– наголосили представники ДТЕК.

Там також додали, що першочерговим завданням є відновлення електропостачання об’єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, під атакою на Одещині опинилися портові споруди, житлові квартали, промислові об'єкти та енергетичні потужності. Зокрема в місцевому порту серйозно пошкоджено склади з мінеральними добривами. Внаслідок влучань спалахнули пожежі: загорілися чотири легкові автомобілі та кілька вантажних вагонів.

На жаль, російський удар забрав життя однієї людини, ще шестеро зазнали поранень.

Яка зараз ситуація в енергосистемі?

  • У Києві внаслідок російського обстрілу 12 лютого без тепла залишилися майже 2 600 абонентів через пошкодження тепломережі. Енергетики працюють над відновленням подачі тепла в оселях.
     

  • Вже до 13:00 енергетики відновили в Києві електропостачання для 100 000 родин після нічної масованої атаки. Деснянський район знову столиці вимикатимуть за тимчасовими графіками.
     

  • Минулої ночі росіяни також били по Одещині – під атакою так само опинився енергетичний об’єкт компанії ДТЕК. Обстріл спричинив нові руйнування технічних споруд та призвів до порушень у роботі місцевої енергосистеми