Удари будуть знову, – Братчук розповів деталі нічної атаки на Одещину

Росіяни вночі 17 березня завдали удару по південній частині Одещині. Ворог поцілив по енергетичній, портовій та промисловій інфраструктурі регіону.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу, куди саме в Одеській області намагалися вдарити окупанти. Він наголосив, якою зараз є ситуація після ворожих обстрілів.

Які наслідки атаки по Одещині?

Братчук зазначив, що атаки по Одеській області, як і загалом по південних теренах України, відбуваються щодня. Ворог намагається змінювати тактику: певні атаки здійснює протягом дня. Росіяни також обстрілюють і Миколаївщину, і прифронтову зону у Херсонщині.

Одещина є зоною бойових дій, тут противник намагається атакувати критичну інфраструктуру, а ще промислову, портову, припортову. А також Чорне море, адже це та локація, де окупанти хочуть повернути певні свої позиції. Однак це, як пояснив речник Української добровольчої армії, їм не вдасться.

Сьогодні атака була по південних теренах, зокрема по Ізмаїльщині. Все, що можна було збити, максимально збивалося Силами оборони. Треба надати їм належне, зараз рівень збиття нашими дронами-перехоплювачами ворожих "Шахедів" стає вищим. Також сьогодні добре вибудована наша ешелонована протиповітряна оборона на південних теренах,

– підкреслив Сергій Братчук.

Проте, на жаль, є пошкодження критичної інфраструктури. Сьогодні вона, за його словами, вчергове витримала, працює на резервних джерелах живлення.

Зверніть увагу! Також вранці 17 березня росіяни завдали ракетного удару по місту Запоріжжя. Ворог влучив по терміналу "Нової пошти", де у цей час перебували працівники. Шість з них зазнали контузії, стан ще двох людей медики оцінили як середньої тяжкості.

"Одещина оговтується після атаки. Ми розуміємо, що потенційно такі удари будуть знову. І наше завдання сприймати тактику ворога, яку він намагається нам нав'язати, і давати відсіч, зокрема, масштабуючи процеси знищення "Шахедів" дронами-перехоплювачами", – відзначив речник Української добровольчої армії.

Наразі, за його словами, ситуація цілком контрольована. Працюють відповідні органи влади – обласного, районного, міського рівня в Ізмаїлі, військова адміністрація, наводячи лад після ворожої атаки.

Що відомо про атаку на Одещину?