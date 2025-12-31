Новорічна ялинка вціліла серед руїн: кадри з квартири в Одесі, яку понівечила Росія
- Росія атакувала безпілотниками Одесу в ніч на 31 грудня, пошкодивши багато квартир.
- Серед руїн в одній із квартир вціліла непошкоджена новорічна ялинка з прикрасами.
Росія в ніч на 31 грудня атакувала безпілотниками Одесу. В одній із постраждалих квартир помітили цікаву деталь – серед руїн вистояла прикрашена новорічна ялинка.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Новини.LIVE".
Який вигляд мала квартира, яку спалила Росія, і ялинка в ній?
Журналісти опублікували кадри з однієї з квартир в Одесі після атаки вночі 31 грудня. На відео можна побачити, як через обстріл у квартирі погоріли меблі, повилітали шибки, а також утворилося багато будівельного сміття.
Однак навіть у такій ситуації сталося диво – вистояла новорічна ялинка, яку господарі прикрасили напередодні Нового року. Дерево лишилося абсолютно цілим, також ворожий обстріл не пошкодив іграшки на ній.
В Одесі у квартирі, яку пошкодила Росія, вистояла новорічна ялинка / Відео "Новини.LIVE"
Що відомо про російську атаку на Одесу 31 грудня?
Уночі 31 грудня російська армія масовано обстріляла Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки у місті були пошкодження інфраструктури та житлових будинків.
Також стало відомо, що у двох районах міста є влучання у багатоповерхівки. В одному з будинків виникло загоряння квартир.
Внаслідок ворожого удару постраждали щонайменше 6 людей, серед них 3 дитини. За даними ОВА, всі постраждалі – члени двох родин.