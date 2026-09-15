Росія масовано атакувала Одещину: пошкоджено десятки гаражів та авто

Вночі російські війська здійснили масовану атаку на цивільну інфраструктуру Одеської області. Під ударом опинилися житлові будинки, об'єкти логістики, а також портова та транспортна інфраструктура регіону.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у телеграмі.

Що відомо про наслідки удару по Одещині?

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено дахи, фасади та скління приватних будинків. Також руйнувань зазнали десятки цивільних гаражів та приватних автомобілів місцевих жителів.

На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

На місцях влучань та падіння уламків працюють рятувальники й відповідні профільні служби. Наразі триває активна ліквідація наслідків ворожої атаки та фіксація чергових злочинів проти цивільного населення.

Наслідки російської атаки на Одеську область / ФОТО ДСНС, з телеграм-каналу Олега Кіпера

Нагадаємо, у ніч проти 15 вересня Росія атакувала Україну 200 ударними безпілотниками різних типів. Дрони запускали з території Росії та тимчасово окупованих територій.

Станом на 08:00 українські військові знищили або подавили 187 ворожих БпЛА. Водночас зафіксували влучання на семи локаціях, ще на трьох місцях впали уламки збитих дронів.

Відомо, що Росія також завдала удару по українській столиці. Унаслідок російської атаки на Київ постраждали шестеро людей. У Голосіївському районі дрон упав на територію АЗС, а в Солом’янському районі зафіксували влучання, попередньо, на території нежитлової забудови.