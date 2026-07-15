Удари дронів по Сибіру створили нову проблему для Путіна, – The Telegraph

Новітні технологічні рішення дозволяють переносити бойові дії у найвіддаленіші регіони Росії. Це створює безпрецедентні виклики для оборонної інфраструктури, яка раніше вважалася абсолютно недосяжною.

Успішна атака на Омський нафтопереробний завод у Сибіру продемонструвала нові можливості українських безпілотників якої подолали понад 2400 кілометрів. Як повідомляє The Telegraph цей удар став найдалекобійнішим ударом ЗСУ за весь час повномасштабної війни.

Чому Сибір опинився під загрозою?

Цей політ тривав понад 12 годин. Для порівняння така відстань еквівалентна трьом перельотами через усю Велику Британію. Атака чітко продемонструвала Кремлю, що об'єкти, які раніше вважалися абсолютно безпечними через свою значну віддаленість від лінії фронту, тепер перебувають під прицілом.

Журналісти зазначають, що відтепер Україна здатна загрожувати нафтопереробним заводам та іншій критичній інфраструктурі по всьому Сибіру. У зоні ураження також можуть опинитись численні військові бази та найбільший у Росії термінал скрапленого природного газу.

У результаті російський диктатор Володимир Путін змушений шукати, як захистити або приховати сотні нових потенційних цілей. На думку видання, це створює тиск на і без того обмежені запаси російської ППО та виснажує логістичні ланцюги постачання.

Як з'ясували журналісти, Омський НПЗ взагалі не мав власної системи ППО. Річ у тім, що територія Росії велика. Тому агресор не здатен забезпечити зенітними ракетами або мобільними вогневими групами кожен об'єкт критичної інфраструктури. А більшість наявних засобів окупанти зосередили в інших місцях.

Це досить показовий приклад нинішньої системи ППО Росії. Схоже, вони приділяють величезну увагу Москві та, можливо, Санкт-Петербургу. Але якщо ці українські безпілотники зможуть прорватися через першу лінію оборони, то за нею практично ніщо не зможе їх зупинити,

– заявив експерт Кайл Глен.

Додатковою проблемою для росіян є те, що московська система ППО історично розроблялася для протидії винищувачам НАТО та балістичним ракетам. Вона виявилася малоефективною проти повільних роїв БпЛА, які летять на наднизьких висотах і відрізняються радіолокаційною сигнатурою.

Які технічні характеристики українських дронів?

Зазначається, що компанія Fire Point виробляє близько 200 безпілотників на день. Ціна за штуку – приблизно 50 000 доларів, а максимальна дальність дії дронів FP-1 – 2100 миль. І це далеко не межа. Експерт із ракетних озброєнь Фабіан Хоффманн переконаний, що розробники можуть без особливих перешкод збільшити дальність польоту цих БпЛА до 4000 кілометрів і навіть більше.

Видання вважає, що найближчим часом для ЗСУ стануть досяжними найбільший у Росії завод із виробництва скрапленого природного газу на арктичному півострові Ямал та ключові насосні станції, що транспортують дефіцитну нафту по всій країні.

Реагуючи на загрозу, Путін пообіцяв побудувати більше систем ППО, а згодом навіть закликав бізнес створювати менші за розміром НПЗ.

Це добре для довгострокової мети. Але це не розв'язує безпосередню проблему. Крім того, збільшення кількості систем ППО, що будуються, вимагає більше коштів, більше компонентів, більше промислових потужностей – і кожна побудована батарея С-500 – це ще одна річ, яку ви не будуєте на фронті,

– пояснив науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних служб Томас Вітінгтон.

Варто додати, що російський диктатор уже відкрито визнав проблеми з бензином у країні, підтвердивши, що причиною паливної кризи стали саме регулярні удари українських безпілотників.

Що відомо про наслідки атаки на Омський НПЗ?

Ураження цього одного з найбільших підприємств стало болючим ударом для Кремля. Військовий аналітик Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що українські дрони летіли абсолютно безперешкодно, адже ворог не очікував удару на такій відстані й тримає ППО лише точково.

Як повідомлялося раніше, Омський НПЗ атакував модернізований український безпілотник FP-1. Цей апарат отримав нове трапецієподібне крило, що дозволило суттєво зменшити аеродинамічний опір та збільшити дальність польоту до вражаючих 3400 кілометрів. Президент України Володимир Зеленський назвав цю операцію важливим результатом ЗСУ, який завдав відчутних втрат російській нафтовій економіці.

Цей успішний наліт спровокував справжню паніку в російському тилу. Через загрозу появи нових безпілотників вперше в історії повітряну тривогу та режим небезпеки оголошували у сусідній Новосибірській області, яка розташована за майже 4 тисячі кілометрів від кордону з Україною.