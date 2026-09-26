Сили оборони уразили Азовський оптико-механічний завод у Ростовській області

Сили оборони України в ніч проти 26 вересня уразили Азовський оптико-механічний завод у Ростовській області Росії, який виробляє компоненти для російського озброєння. На підприємстві зафіксували пожежу.

Про це повідомляє Генштаб.

Що відомо про атаку?

Центр спецоперацій "Альфа" СБУ спільно з ВМС України уразив Азовський оптико-механічний завод у місті Азов Ростовської області. На території підприємства зафіксували пожежу в районі ливарного цеху. Також пошкоджено обладнання щонайменше у п'яти виробничих будівлях.

Серед пошкоджених об'єктів – дільниці оптичного та ливарного виробництв, складальна дільниця, гальванічний цех і цех із виготовлення друкованих плат.

Під час атаки застосували крилаті ракети "Нептун", а також реактивні ракети-дрони "Рута", "Паляниця" та "Барс". Крім того, в Азові зафіксували влучання у залізничні цистерни з паливно-мастильними матеріалами.

Азовський оптико-механічний завод входить до складу російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння". Підприємство спеціалізується на виробництві оптико-механічних та оптико-електронних виробів.

Зокрема, завод виготовляє радіолокаційні та інфрачервоні головки самонаведення для керованих ракет, тепловізійні прилади й електронні системи для артилерійського, ракетного та протитанкового озброєння.

Ще одним об'єктом атаки став Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. За даними СБУ, після влучань на території підприємства виникли два осередки займання – у районі резервуарного парку та установки ЕЛОУ-АВТ.

Крім того, у Ростовській області українські сили уразили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С2".

У СБУ наголосили, що продовжують операції, спрямовані на зменшення можливостей Росії виробляти озброєння та комплектуючі до нього, а також системно атакують нафтопереробні підприємства, які забезпечують російську армію пальним.