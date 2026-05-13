Над Буковиною зафіксували ворожий дрон, у регіоні чутно звуки вибухів

У Чернівецькій області 13 травня оголосили повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників. Спочатку сигнал небезпеки пролунав у Дністровському районі, а згодом тривогу поширили на Чернівецький та Вижницький райони.

Очільник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко повідомив про фіксацію ворожих БпЛА над територією Буковини.

Що відомо про ворожий безпілотник?

За словами Осипенка, російські дрони рухалися над областю, а жителів Хотина, Клішківців, Кіцманя та прилеглих населених пунктів закликали негайно пройти в укриття. Згодом стало відомо, що один із безпілотників наближається безпосередньо до Чернівців.

Попередження також стосувалися Горішніх Шерівців, Мамаївців, Садгори, Чернівців та навколишніх сіл. Після цього в обласному центрі повідомили про роботу протиповітряної оборони.

Пізніше начальник ОВА повідомив і про ще одну повітряну ціль у напрямку Новодністровська та прилеглих населених пунктів. Жителів району закликали залишатися в укриттях через небезпеку атаки.

Наразі офіційної інформації про руйнування чи постраждалих немає. Водночас моніторингові ресурси та Повітряні сили ЗСУ протягом ночі неодноразово попереджали про рух ударних безпілотників у західних регіонах України.

