"Біль, який ми бачимо з неба": пілоти ДСНС показали Київ після масованої атаки Росії

Рятувальники показали Київ з висоти після однієї з наймасованіших російських атак. Для ліквідації масштабних пожеж вони залучили авіацію, а пілоти гелікоптерів побачили столицю такою, якою її не бачить більшість українців.

У ДСНС назвали ці кадри "болем, який ми бачимо з неба", наголосивши, що навіть після руйнувань Київ залишається нескореним.

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Яким був Київ після атаки?

Саме з гелікоптерів рятувальники гасили масштабні пожежі, що спалахнули після ворожої атаки, скидаючи на охоплені полум'ям будівлі тонни води. Разом із кадрами роботи екіпажів у ДСНС оприлюднили емоційне звернення, у якому описали, яким побачили Київ пілоти-рятувальники того ранку.

Кажуть, з висоти все здається маленьким і безтурботним. Але не тоді, коли під твоїм крилом – поранена, але нескорена столиця. Крізь скло кабіни пілоти ДСНС бачать те, від чого стискається серце: важкі чорні стовпи диму, що намагаються задушити місто, та масштаби руйнувань внизу,

– зазначили у службі.

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У ДСНС розповіли, що робота авіації під час таких операцій вимагає максимальної концентрації та точності. Кожен виліт проходить у складних умовах через густий дим, високу температуру та необхідність діяти максимально швидко, щоб локалізувати вогонь і не допустити його поширення.

"Це хвилини максимальної напруги. Кожен маневр гелікоптера крізь суцільну завісу, кожне точне скидання тонн води на палаючі будівлі – це битва за життя. Одне надскладне завдання, яке виконується одночасно на землі та в повітрі. Тут немає місця страху. Є лише мета – приборкати стихію і дати місту вдихнути на повні груди", – наголосили рятувальники.

Попри масштабні руйнування та пожежі, українські рятувальники підкреслюють, що навіть з висоти Київ залишається символом незламності.

Згори Київ виглядає зраненим, але неймовірно величним. Місто, яке палає, але не здається,

– зазначили у ДСНС.

Для ліквідації наслідків атаки було задіяно авіацію ДСНС. Гелікоптери здійснювали численні скидання води на осередки займання, допомагаючи наземним підрозділам приборкати великі пожежі, що виникли після російського обстрілу.

Нагадаємо, унаслідок масованої комбінованої атаки Росії на Київ у ніч проти 2 липня постраждали щонайменше 86 людей, кількість жертв зростає. За даними міської влади, під час обстрілу було пошкоджено підстанцію швидкої медичної допомоги у Шевченківському районі, де поранення отримали медики та водії.

Один із парамедиків перебуває у вкрай тяжкому стані, загалом постраждали щонайменше п’ятеро працівників екстреної служби. Станом на ранок 70 постраждалих госпіталізовано, ще частину людей вдалося врятувати з-під завалів.

Внаслідок атаки також зафіксовано загибель людей, а у Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція. У різних районах Києва пошкоджено житлові будинки, готель та інші цивільні об’єкти, рятувальні роботи продовжуються на кількох локаціях.