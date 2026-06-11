Українські дрони перетворили головну трасу Росії на "дорогу смерті", – The Guardian

Українська кампанія ударів середньої дальності починає відчутно впливати на російську логістику на окупованих територіях. Однією з головних цілей стала траса Р-280, яка з'єднує Росію з окупованими районами півдня України та Кримом.

Через постійні атаки безпілотників цей маршрут уже отримав нову назву серед українських військових. Про це пише The Guardian.

Дивіться також Удар по "мозку" навігації: "Флеш" пояснив, чому Україна атакує Чебоксари

Що відомо про "дорогу смерті"?

Російські війська називають трасу Р-280 маршрутом "Новоросія". Саме ця магістраль проходить через окуповані території України та з'єднує Ростов-на-Дону з Маріуполем, Мелітополем і Кримом через узбережжя Азовського моря.

Останніми місяцями українські військові почали називати цей маршрут "дорога смерті". Причиною стали постійні удари безпілотників по російських колонах, які перевозять особовий склад, боєприпаси та паливо.

Особливого значення трасі додає те, що вона є одним із головних сухопутних коридорів постачання окупаційних військ на півдні. Для Росії цей маршрут став альтернативою Керченському мосту, який регулярно опиняється під загрозою українських атак. Останнім часом у мережі дедалі частіше з'являються відео з цього напрямку. На кадрах видно знищені вантажівки, паливозаправники та наслідки ударів українських дронів безпосередньо під час руху колон.

Додатковий удар по логістиці завдали атаки на Чонгарський міст – важливу ділянку маршруту між окупованою Херсонщиною та Кримом. Після серії ударів рух транспорту там довелося тимчасово обмежити.

Українські військові дедалі активніше застосовують так звану кампанію Middle Strike – удари по цілях на відстані від 20 до 200 кілометрів від лінії фронту. Основна мета таких операцій – руйнування логістики, складів, транспортних вузлів та маршрутів постачання ворога.

Ще 5 травня президент України Володимир Зеленський наголошував на різкому зростанні кількості таких ударів.

Зараз вдвічі більше ударів на відстанях понад 20 кілометрів порівняно з березнем, і вчетверо більше порівняно з лютим. І їх буде ще більше. Це пріоритетний напрямок,

– сказав він.

Згодом міністр цифрової трансформації Михайло Федоров ще відвертіше окреслив завдання кампанії.

"Наше завдання зараз, за вказівкою президента, полягає в тому, щоб максимально застосувати удар посередині та, у координації з військовими, створити повну логістичну блокаду для ворога", – наголосив посадовець.

За даними командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді, лише за останні два тижні рух військових вантажів дорогою скоротився на 71%.

Журналісти зазначають, що важливу роль у кампанії відіграють ударні безпілотники, здатні діяти на значній відстані від фронту. Зокрема, йдеться про американські дрони Hornet, які використовують елементи штучного інтелекту для виявлення цілей, а також українські безпілотники Morrigan, які запускаються з компактних мобільних установок.

Чи визнає Росія визнає проблеми з логістикою?

Успіх українських ударів дедалі частіше визнають навіть представники окупаційної адміністрації. Так, призначений Кремлем керівник окупованої частини Запорізької області Євген Балицький повідомляв про застосування українськими військовими "комплексної системи дистанційного мінування" та закликав водіїв утриматися від поїздок без нагальної потреби.

Тим часом призначений Росією керівник окупованої Херсонщини Володимир Сальдо був змушений обмежити рух цивільних вантажівок трасою Р-280 уздовж Азовського моря.

Аналітики ISW також вважають, що українські удари вже дають відчутний оперативний ефект. На їхню думку, кампанія середніх ударів суттєво ускладнює використання Росією ключових шляхів сполучення між окупованими територіями та Кримом.

У результаті дорога, яка ще донедавна вважалася одним із найнадійніших маршрутів постачання окупаційної армії, дедалі більше перетворюється на зону постійного ризику для російських військових перевезень.

Окрім того, Сили безпілотних систем ЗСУ за перший рік роботи завдали Росії нищівних втрат. Українські дрони уразили російські цілі на майже 40 мільярдів доларів.