Безпілотники навідалися до Твері: після серії вибухів спалахнула нафтобаза

У ніч проти 9 липня в російській Твері пролунала серія вибухів. Попередньо відомо, що під атакою опинилася нафтобаза "Тверьнефтепродукт", де після влучання виникла пожежа.

Про це повідомляє телеграм-канал Supernova+.

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Що відомо про атаку на Твер?

Очевидці повідомляли про кілька вибухів у районі підприємства, після чого над об'єктом здійнявся густий дим.

Дим над нафтобазою після атаки: дивіться відео

У мережі поширюються кадри, на яких зафіксовано момент удару по нафтобазі. Також повідомляється, що внаслідок атаки загорівся щонайменше один резервуар із паливом.

Момент удару по НПЗ: дивіться відео

Місцеві жителі також публікували відео задимлення в районі селища Елеватор, розташованого поблизу місця ймовірного удару.

У Твері палає нафтобаза: дивіться відео

Нафтобаза "Тверьнефтепродукт" є одним із ключових паливних об'єктів у Тверській області, адже забезпечує зберігання та розподіл бензину, дизельного пального й інших нафтопродуктів для регіону. Вона входить до логістичної інфраструктури, яка використовується для постачання пального як цивільним споживачам, так і, потенційно, військовим структурам.

Твер розташована приблизно за 450 – 500 кілометрів від кордону України та приблизно за 170 кілометрів на північний захід від Москви. Ураження таких об'єктів може ускладнювати логістику пального та створювати додаткове навантаження на російську паливну інфраструктуру.

Крім Твері, було атаковано й нафтобазу "Лукойл-Югнефтепродукт" у Михайловську Ставропольського краю. У мережі також поширюються фото та відео, на яких видно задимлення в районі об'єкта.

Нагадаємо, лише нещодавно СБУ повідомила про успішну атаку на лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Черкаси" у Республіці Башкортостан. За даними спецслужби, об'єкт є одним із ключових елементів системи "Транснефть – Урал" та розташований приблизно за 1500 кілометрів від державного кордону України.

По станції відпрацювали щонайменше вісім безпілотників. Унаслідок ударів виникла пожежа в районі резервуарного парку та виробничих потужностей підприємства. За словами голови СБУ Євгенія Хмари, метою операції є зниження воєнно-економічного потенціалу Росії та ураження інфраструктури, яка забезпечує армію окупантів пальним і логістикою.

Ця станція щороку транспортує майже 2 мільйони тонн нафтопродуктів і має 27 резервуарів загальним об'ємом понад 385 тисяч кубічних метрів.

Він наголосив, що для Росії більше не існує безпечних регіонів навіть у глибокому тилу, а кожен далекобійний удар збільшує ціну війни для агресора.