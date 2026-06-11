Удар по "мозку" навігації: "Флеш" пояснив, чому Україна атакує Чебоксари

Українські крилаті ракети FP-5 Flamingo 10 червня уразили обʼєкт у Чебоксарах. Повітряні цілі подолали близько 900 кілометрів від лінії фронту, щоб досягти пункту призначення.

Радник міністра оборони з технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов "Флеш" розповів, чому били саме по Чебоксарах.

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Що каже про атаку "Флеш"?

Українські удари по глибинних об’єктах російського оборонно-промислового комплексу мають на меті зниження технологічних можливостей армії Росії. Одним із таких об’єктів є підприємство ВНИИР "Прогрес" у Чебоксарах.

За словами "Флеша", цей завод спеціалізується на виробництві систем супутникової навігації та антенних рішень, які використовуються у високоточній зброї Росії. Йдеться про компоненти, без яких суттєво падає ефективність ударних систем.

У противника багато підприємств, але лише деякі з них випускають унікальну та важливу військову високотехнологічну продукцію. Серед них підприємство ВНИИР "Прогрес" у Чебоксарах. Саме воно виготовляє системи супутникової навігації, без яких точно не літають "Шахеди", не влучають у ціль "КАБи" та реактивні дрони, можуть втрачати точність "Іскандери" і погано орієнтуються "Орлани". Напевно, багатьом знайома за назвою CRPA антена "Комета", яку випускає цей завод,

– заявив він,

За його словами, це підприємство не просто виробляє військову продукцію для сегмента оборони, а воно створює засоби "для вбивств і терору."

Подібні об'єкти є вузловими елементами російської військової логістики високоточної зброї. Вони забезпечують роботу систем наведення, які дозволяють ракетам і дронам долати великі відстані та уражати цілі.

Навіть часткове порушення виробництва таких компонентів може впливати на точність і ефективність ударних засобів Росії.

Що ще відомо про атаку по заводу у Чебоксарах?

Українські Сили оборони завдали серії ударів по глибинних об’єктах на території Росії, уразивши підприємства військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу.

За даними української влади, однією з цілей став завод у місті Чебоксари в республіці Чувашія, розташований приблизно за 900 кілометрів від лінії фронту. Унаслідок удару на території зафіксовано ураження та пожежу.

Крім того, українські сили атакували Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області, який входить до числа найбільших у регіоні та забезпечує виробництво пального для російської армії. Також повідомляється про ураження нафтоперекачувальних станцій "Второво" та "Лобково" у Володимирській області, які постачали паливо до московського регіону.

У Генштабі зазначають, що всі ці удари спрямовані на ускладнення логістики російських військ і зниження можливостей забезпечення їхніх операцій. Відстань до частини уражених об’єктів перевищує 700 – 900 кілометрів від українського кордону.