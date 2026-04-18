Росія цинічно атакувала пожежну частину на Сумщині
Російські війська продовжують атакувати рятувальників на Сумщині. 18 квітня безпілотник прицільно вдарив по пожежній частині у Шосткинському районі.
На щастя, особовий склад не постраждав, адже перебував в укритті. Про це повідомляє ДСНС України.
Що відомо про атаку на пожежну частину?
Російські війська продовжують цілеспрямовано атакувати підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій на Сумщині.
Черговий удар стався 18 квітня у Шосткинському районі, де ворожий безпілотник поцілив у пожежну частину. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю підрозділу, а також пожежну цистерну. Удар завдали прицільно, що вкотре свідчить про навмисні дії ворога проти служб, які займаються порятунком людей та ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.
Це ще один доказ цинічності ворога – бити по тих, хто рятує життя,
– написали у ДСНС.
На момент обстрілу весь особовий склад перебував в укритті, тому обійшлося без постраждалих. Рятувальники дотрималися правил безпеки, що дозволило уникнути жертв.
По кому ще вдаряла Росія?
16 квітня ворог здійснив масовану атаку. По медичну допомогу звернулися 58 людей. Пошкодження та руйнування внаслідок атаки зафіксували у чотирьох районах Києва – Оболонському, Шевченківському, Подільському та Деснянському. Ворог цілився саме по житловій забудові. В Оболонському районі на місце вибухів прибули карети швидкої допомоги. Росіяни завдали по них повторного удару.
Противник від вечора, вночі та зранку не полишав у спокої Нікопольщину. Ворог здійснював артобстріли, застосовував дрони-камікадзе, скидав боєприпаси з БпЛА. Згодом окупанти завдали удару по підрозділу ДСНС у Нікополі. Пошкоджені вікна, стіни та вхід до укриття в якому перебували рятувальники
Внаслідок ракетного удару по Харкову загинув полковник поліції Андрій Матвієнко, 30 поліцейських поранені, троє з них у важкому стані. Росія, ймовірно, використала балістичну ракету "Іскандер-М", внаслідок чого зруйновано два приватні будинки, пошкоджено державну установу, а також сотні вікон у довколишніх будинках. Іще постраждали рятувальник та 9 цивільних.
Російський безпілотник влучив в карету швидкої допомоги у Глухівській громаді Сумської області. Внаслідок атаки постраждали троє медиків. Їм оперативно надали медичну допомогу й зараз їхнім життям нічого не загрожує.