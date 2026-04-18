24 Канал Новини України
18 квітня, 17:26
Росія цинічно атакувала пожежну частину на Сумщині

Вероніка Соцкова
Основні тези
  • 18 квітня російський безпілотник прицільно вдарив по пожежній частині у Шосткинському районі, пошкодивши будівлю та пожежну цистерну.
  • На момент атаки особовий склад перебував в укритті, тому обійшлося без постраждалих.

Російські війська продовжують атакувати рятувальників на Сумщині. 18 квітня безпілотник прицільно вдарив по пожежній частині у Шосткинському районі.

На щастя, особовий склад не постраждав, адже перебував в укритті. Про це повідомляє ДСНС України.

Що відомо про атаку на пожежну частину?

Російські війська продовжують цілеспрямовано атакувати підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій на Сумщині. 

Черговий удар стався 18 квітня у Шосткинському районі, де ворожий безпілотник поцілив у пожежну частину. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю підрозділу, а також пожежну цистерну. Удар завдали прицільно, що вкотре свідчить про навмисні дії ворога проти служб, які займаються порятунком людей та ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій. 

Це ще один доказ цинічності ворога – бити по тих, хто рятує життя, 
– написали у ДСНС.

На момент обстрілу весь особовий склад перебував в укритті, тому обійшлося без постраждалих. Рятувальники дотрималися правил безпеки, що дозволило уникнути жертв.

По кому ще вдаряла Росія?

  • 16 квітня ворог здійснив масовану атаку. По медичну допомогу звернулися 58 людей. Пошкодження та руйнування внаслідок атаки зафіксували у чотирьох районах Києва – Оболонському, Шевченківському, Подільському та Деснянському. Ворог цілився саме по житловій забудові. В Оболонському районі на місце вибухів прибули карети швидкої допомоги. Росіяни завдали по них повторного удару

  • Противник від вечора, вночі та зранку не полишав у спокої Нікопольщину. Ворог здійснював артобстріли, застосовував дрони-камікадзе, скидав боєприпаси з БпЛА. Згодом окупанти завдали удару по підрозділу ДСНС у Нікополі. Пошкоджені вікна, стіни та вхід до укриття в якому перебували рятувальники

  • Внаслідок ракетного удару по Харкову загинув полковник поліції Андрій Матвієнко, 30 поліцейських поранені, троє з них у важкому стані. Росія, ймовірно, використала балістичну ракету "Іскандер-М", внаслідок чого зруйновано два приватні будинки, пошкоджено державну установу, а також сотні вікон у довколишніх будинках. Іще постраждали рятувальник та 9 цивільних.

  • Російський безпілотник влучив в карету швидкої допомоги у Глухівській громаді Сумської області. Внаслідок атаки постраждали троє медиків. Їм оперативно надали медичну допомогу й зараз їхнім життям нічого не загрожує.