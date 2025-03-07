Зазначимо, що під час повітряної тривоги в регіоні лунали вибухи. Про це пише 24 Канал з посиланням на допис глави Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
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Атака на Прикарпаття
Відомо, що по ворожих цілях працювали сили протиповітряної оборони.
За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає,
– інформує глава ОВА.
Вона висловила подяку оборонцям неба.
"Завдяки їхній успішній роботі Прикарпаття – під надійним захистом. Слова вдячності усім, хто захищає Україну та наближає справедливий мир", – додала вона.