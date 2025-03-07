Зазначимо, що під час повітряної тривоги в регіоні лунали вибухи. Про це пише 24 Канал з посиланням на допис глави Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

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Атака на Прикарпаття

Відомо, що по ворожих цілях працювали сили протиповітряної оборони.

За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає,

– інформує глава ОВА.

Вона висловила подяку оборонцям неба.

"Завдяки їхній успішній роботі Прикарпаття – під надійним захистом. Слова вдячності усім, хто захищає Україну та наближає справедливий мир", – додала вона.