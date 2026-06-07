СБС знищили пункт дислокації ворожої бригади "Терек"

Сили безпілотних систем повідомили про ураження пункту тимчасової дислокації бригади "Терек" на тимчасово окупованій території Луганської області. Операція відбулася в ніч на 7 червня та супроводжувалася серією ударів по низці військових і логістичних об’єктів у тилу.

Інформація про масштаби руйнувань і втрати наразі уточнюється. Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

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Що відомо про атаку по "Тереку"?

Сили безпілотних систем заявили про ураження пункту тимчасової дислокації 5-ї козачої розвідувально-штурмової бригади "Терек" у районі населеного пункту Щастя на тимчасово окупованій території Луганської області.

За даними українських військових, об’єкт розташовувався приблизно за 100 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Повідомляється, що внаслідок удару було уражено:

пункт управління,

штабні та допоміжні приміщення підрозділу,

склади з боєприпасами, речовим майном і паливно-мастильними матеріалами.

Частина будівель на території комплексу зазнала значних руйнувань.

Атака по "Тереку": дивіться відео

У ніч на 7 червня Сили безпілотних систем здійснили серію ударів по низці цілей у глибині окупованих територій. Серед них називаються два зенітно-ракетні комплекси, локомотиви, цистерни з паливом, а також об’єкти енергетичної інфраструктури.

Зокрема, за попередніми даними, було уражено до шести електропідстанцій і близько десяти комунікаційних веж, які використовувалися для забезпечення зв’язку та логістики російських підрозділів. Також повідомляється про пошкодження транспортної інфраструктури, яка могла використовуватися для військових перевезень.

Українська сторона заявляє, що метою таких ударів є послаблення логістичних і командних спроможностей російських військ на окупованих територіях та у прифронтових районах.

Що відомо про інші успішні операції СБС?

Сили безпілотних систем ЗСУ уразили щонайменше 5 ворожих суден, які Росія використовувала для логістики на тимчасово окупованих територіях України.

За словами "Мадяра", атаки відбулися в ніч на 5 червня в районах портів Маріуполя та Бердянська, а також у прибережних водах. Серед уражених цілей — суховантажі та танкери, які залучалися до перевезення вантажів для окупаційних сил. Йдеться, зокрема, про судна, які використовували для транспортування викраденого українського зерна, а також пального та військових вантажів.

Російські судна намагалися приховати свою діяльність, змінюючи назви та вимикаючи системи відстеження. Попри це, українським силам вдалося виявити та уразити цілі, які мали важливе логістичне значення для противника.

У СБС заявили, що операція була спрямована на порушення морської логістики окупаційних військ. У командуванні також наголосили, що подібні удари мають на меті ускладнити використання окупованих портів для військових і економічних потреб Росії. Інформація про масштаби пошкоджень суден уточнюється.