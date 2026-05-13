Дрони атакували Росію: у Ярославлі чули вибухи, у Тамані спалахнула пожежа у порту

У ніч на 13 травня низка російських регіонів опинилася під атакою безпілотників. Вибухи лунали у Ярославлі, Краснодарському краї, Ростовській, Тульській та Нижньогородській областях.

У порту Тамань після удару спалахнула пожежа на об’єкті нафтової інфраструктури. Про це пишуть росЗМІ.

Що відомо про атаку по Росії?

У Росії в ніч проти 13 травня повідомили про масштабну атаку безпілотників одразу на кілька регіонів. Вибухи та роботу протиповітряної оборони чули у Ярославлі, Краснодарському краї, Ростовській, Тульській та Нижньогородській областях.

Одним із головних епіцентрів атаки став порт Тамань у Краснодарському краї. У мережі з’явилися відео масштабної пожежі на території порту після серії вибухів. За попередніми даними, удару зазнала нафтовa інфраструктура. Російська влада раніше підтвердила атаку та займання на території об’єкта.

Згодом оперативний штаб Краснодарського краю повідомив, що уламки безпілотника впали на території одного з підприємств у селищі Волна Темрюкського району. Внаслідок цього сталося загоряння обладнання. Також відомо про одного постраждалого, якому надають необхідну медичну допомогу.

Водночас близько десяти вибухів пролунали над Ярославлем. Місцеві жителі розповідали російським телеграм-каналам, що приблизно о 04:30 їм почали надходити повідомлення про небезпеку атаки безпілотників, а вже за двадцять хвилин у південній частині міста почули серію гучних вибухів.

Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв заявив про роботу протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. За його словами, більшість дронів нібито вдалося збити, однак уламки одного з безпілотників впали на промисловий об’єкт у Ярославлі.

Постраждалих, за офіційною інформацією, немає. Через загрозу атаки місцевий аеропорт тимчасово призупиняв роботу.

Крім того, повідомлення про вибухи та активну роботу ППО надходили з Кстово Нижньогородської області, Алексіна та Щокіна Тульської області, Красносулинського і Міллеровського районів Ростовської області, а також Анапи.

Окремо повідомлялося про атаку на Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї. Саме там розташований аеродром, який російські війська використовують для запуску ударних безпілотників типу "Шахед". У мережі писали про можливу пожежу в районі летовища, однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Російська влада традиційно заявляє, що більшість безпілотників були збиті силами протиповітряної оборони. Водночас у багатьох регіонах після атаки фіксували пожежі, пошкодження промислових об’єктів та перебої у роботі інфраструктури.

