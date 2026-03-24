Удар дрона в Тернополі зачепив педіатричне відділення міської лікарні

У Тернополі зафіксували влучання ворожого безпілотника в адміністративну будівлю. Вибуховою хвилею пошкоджено педіатричне відділення міської лікарні №2.

На щастя, діти перебували в укритті, постраждалих немає. Про це повідомляє міський голова Тернополя Сергій Надал.

Що відомо про пошкодження внаслідок удару?

У Тернополі 24 березня о 16:51 ворожий безпілотник влучив в адміністративну будівлю на проспекті Степана Бандери. На місці події одразу почали працювати підрозділи ДСНС та інші екстрені служби.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Водночас вибухова хвиля завдала пошкоджень навколишній інфраструктурі. Зокрема, постраждала будівля педіатричного підрозділу міської лікарні №2 – там вибито вікна. На момент удару діти та персонал перебували в укритті, що дозволило уникнути жертв.

Медики оперативно відреагували на загрозу та вчасно евакуювали всіх у безпечне місце. Саме це, за словами місцевої влади, допомогло зберегти життя та здоров’я пацієнтів і працівників лікарні.

Наразі рятувальники ліквідовують наслідки атаки, а фахівці оцінюють масштаби пошкоджень. Інформація щодо ситуації продовжує уточнюватися.

Удар по Тернополю: усі деталі